Oğulcan Engin ile ilişkisini bitiren Ezgi Eyüboğlu'na Kadırgalı hamlesi! Seda Sayan eski müstakbel gelinine bakın ne yaptı
Oğulcan Engin ile ilişkisini bitiren Ezgi Eyüboğlu'na Kadırgalı hamlesi geldi. Seda Sayan eski müstakbel gelini ile arasındaki bağı tamamen koparttı. Kaan Yıldırım ile boşandıktan sonra aradığı aşkı Seda Sayan'ın oğlunda bulan Ezgi Eyüboğlu magazin gündeminden düşmüyor. Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktaladı. Ayrılık kararının ardından sosyal medyada adeta yaprak dökümü yaşandı. Fotoğraflarını silen Ezgi ile Oğulcan önceki gün birbirlerini takipten çıkartırken bir hamle de Seda Sayan'dan geldi.
08.08.2021 16:37
- Son Güncelleme: 08.09.2021 12:34
EZGİ'YE KADIRGALI HAMLESİ!
Oğulcan Engin ile ilişkisini bitiren Ezgi Eyüboğlu'na Seda Sayan'dan hamle gecikmedi.
2019 yılında boşandığı eşi Kaan Yıldırım'dan sonra radığı aşkı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin de bulan güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, aradığı aşkı Seda Sayan'ın oğlunda bulnuştu ancak ünlü çift, yaklaşık 2 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırdı.