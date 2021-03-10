'İki dadı, aşçı, şoför olmazsa çocuk yapmam' diyen Ceren Hindistan'ın sevgilisi bakın kimmiş! Olay açıklamaya tepki yağdı

"KÜFREDER GİBİ BAKTILAR"

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ünlü oyuncu, merak edilenlerini anlatmıştı. Ceren Hindistan, "Unutamadığınız komik, güzel bir anınız varsa anlatır mısınız?" sorusuna şu yanıtı vermişti: Hayatımda ilk Fenerbahçe maçına gittiğimde 18 yaşındaydım. İkinci yarı muhteşem bir gol attık. Ben çığlık çığlığa bağırıyorum. (Güya tezahürat edeceğim). Ama bir tuhaflık vardı. Bütün stadyum bana küfreder gibi baktı. Meğer ilk yarıdan sonra kaleler değişiyormuş. Ben hep sağ tarafa kim gol atar diye bekliyordum. Sessiz sedasız uzaklaştım stattan. Uzun bir dönem futbola tövbe etmiştim.