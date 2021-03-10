'İki dadı, aşçı, şoför olmazsa çocuk yapmam' diyen Ceren Hindistan'ın sevgilisi bakın kimmiş! Olay açıklamaya tepki yağdı
'İki dadı, aşçı, şoför olmazsa çocuk yapmam' diyen Ceren Hindistan'ın sevgilisinin kim olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde bakın kimmiş! Olay yaratan açıklamaya tepki yağdı. Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin, "Bilerek mi zengin sevgili seçiyorsun yoksa öyle mi denk geliyor?" sorusuna, "Fakiri ne yapayım?" yanıtını veren Hindistan, olay yaratan açıklamanın ardından yeni sözleriyle gündeme geldi. Sevgilisinin çocuk istediğini ifade eden Ceren Hindistan 'İki dadı, aşçı, şoför olmazsa çocuk yapmam' dedi. Tepki çeken açıklamanın ardından ise Ceren Hindistan'ın sevgilisi ortaya çıktı. Bakın kimmiş...
TEPKİ YAĞDI
'İki dadı, aşçı, şoför olmazsa çocuk yapmam' diyen Ceren Hindistan'ın sevgilisi bakın kimmiş! Ekranlardan uzak olan ve bir süredir Maldivler'de tatil yapan oyuncu Ceren Hindistan, açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. "Bilerek mi zengin sevgili seçiyorsun yoksa öyle mi denk geliyor?" sorusuna, "Fakiri ne yapayım?" yanıtını veren Hindistan'ın bu yanıtına sosyal medyada yorum yağmıştı.
"KÜFREDER GİBİ BAKTILAR"
Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ünlü oyuncu, merak edilenlerini anlatmıştı. Ceren Hindistan, "Unutamadığınız komik, güzel bir anınız varsa anlatır mısınız?" sorusuna şu yanıtı vermişti: Hayatımda ilk Fenerbahçe maçına gittiğimde 18 yaşındaydım. İkinci yarı muhteşem bir gol attık. Ben çığlık çığlığa bağırıyorum. (Güya tezahürat edeceğim). Ama bir tuhaflık vardı. Bütün stadyum bana küfreder gibi baktı. Meğer ilk yarıdan sonra kaleler değişiyormuş. Ben hep sağ tarafa kim gol atar diye bekliyordum. Sessiz sedasız uzaklaştım stattan. Uzun bir dönem futbola tövbe etmiştim.