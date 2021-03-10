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'İki dadı, aşçı, şoför olmazsa çocuk yapmam' diyen Ceren Hindistan'ın sevgilisi bakın kimmiş! Olay açıklamaya tepki yağdı

'İki dadı, aşçı, şoför olmazsa çocuk yapmam' diyen Ceren Hindistan'ın sevgilisinin kim olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde bakın kimmiş! Olay yaratan açıklamaya tepki yağdı. Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin, "Bilerek mi zengin sevgili seçiyorsun yoksa öyle mi denk geliyor?" sorusuna, "Fakiri ne yapayım?" yanıtını veren Hindistan, olay yaratan açıklamanın ardından yeni sözleriyle gündeme geldi. Sevgilisinin çocuk istediğini ifade eden Ceren Hindistan 'İki dadı, aşçı, şoför olmazsa çocuk yapmam' dedi. Tepki çeken açıklamanın ardından ise Ceren Hindistan'ın sevgilisi ortaya çıktı. Bakın kimmiş...

10.03.2021 15:13 - Son Güncelleme: 10.03.2021 15:35
'İki dadı, aşçı, şoför olmazsa çocuk yapmam' diyen Ceren Hindistan'ın sevgilisi bakın kimmiş! Olay açıklamaya tepki yağdı

TEPKİ YAĞDI

'İki dadı, aşçı, şoför olmazsa çocuk yapmam' diyen Ceren Hindistan'ın sevgilisi bakın kimmiş! Ekranlardan uzak olan ve bir süredir Maldivler'de tatil yapan oyuncu Ceren Hindistan, açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. "Bilerek mi zengin sevgili seçiyorsun yoksa öyle mi denk geliyor?" sorusuna, "Fakiri ne yapayım?" yanıtını veren Hindistan'ın bu yanıtına sosyal medyada yorum yağmıştı.

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'İki dadı, aşçı, şoför olmazsa çocuk yapmam' diyen Ceren Hindistan'ın sevgilisi bakın kimmiş! Olay açıklamaya tepki yağdı

"İKİ DADI, AŞÇI, ŞOFÖR TUTMAZSA DOĞURMAM!"

Arya adında bir kızı olan Ceren Hindistan şimdi de, "Sevgilim çocuk istiyor. Ben de bebek mıncıklamayı özledim ama şu an düşünmüyorum. Çünkü kızımı tek başıma büyüttüm ve büyük zorluk çektim. İki dadı, aşçı, şoför tutmazsa doğurmam" sözleriyle tepki çekti.

'İki dadı, aşçı, şoför olmazsa çocuk yapmam' diyen Ceren Hindistan'ın sevgilisi bakın kimmiş! Olay açıklamaya tepki yağdı

"KÜFREDER GİBİ BAKTILAR"

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ünlü oyuncu, merak edilenlerini anlatmıştı. Ceren Hindistan, "Unutamadığınız komik, güzel bir anınız varsa anlatır mısınız?" sorusuna şu yanıtı vermişti: Hayatımda ilk Fenerbahçe maçına gittiğimde 18 yaşındaydım. İkinci yarı muhteşem bir gol attık. Ben çığlık çığlığa bağırıyorum. (Güya tezahürat edeceğim). Ama bir tuhaflık vardı. Bütün stadyum bana küfreder gibi baktı. Meğer ilk yarıdan sonra kaleler değişiyormuş. Ben hep sağ tarafa kim gol atar diye bekliyordum. Sessiz sedasız uzaklaştım stattan. Uzun bir dönem futbola tövbe etmiştim.

'İki dadı, aşçı, şoför olmazsa çocuk yapmam' diyen Ceren Hindistan'ın sevgilisi bakın kimmiş! Olay açıklamaya tepki yağdı

Hindistan, "En sevmediğin bir takıntın var mı?" sorusu üzerine, "Aynı tonda konuşan insanlarla sohbet edemiyorum. Sıkılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

'İki dadı, aşçı, şoför olmazsa çocuk yapmam' diyen Ceren Hindistan'ın sevgilisi bakın kimmiş! Olay açıklamaya tepki yağdı

"FAKİRİ NE YAPAYIM?"

"Bilerek mi zengin sevgili seçiyorsun yoksa öyle mi denk geliyor?" sorusuna, "Fakiri ne yapayım?" yanıtını veren Ceren Hindistan'ın bu yanıtına sosyal medyada yorum yağmıştı.