İki ayrılık daha yaşanıyor yürekler talan olacak! 3.5 yıllık macerasında bakın Bir Zamanlar Çukurova'dan kimler geldi geçti... Bir Zamanlar Çukurova'ya 3. ve 4. sezonda pek çok değerli isim senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı. Fekeli, Demir, Yılmaz ve Hünkar'ın vedaları izleyicileri kahrederken kadroya Hakan, Abdülkadir gibi karakterler dizide dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Altan Gördüm yeni bölümde kadroya Haşmet Ağa rolüyle dahil oldu. Selin Yeninci (Saniye) Selin Genç (Gülten) ise diziye veda etti. Hal böyle olunca akla 120. bölüme kadar yer alan isimler geldi. takvim.com.tr olarak ilk bölümünden bu yana diziye veda eden, sevilen tüm karakterleri ve o karakterleri canlandıran oyuncuları kapsamlı bir şekilde listeledik.