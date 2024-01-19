6 yıllık büyük aşk! Ateş Kuşları’nın Seyfi’si Mustafa Kırantepe’nin “Miladım” dediği eşi bakın kim! O da kendisi gibi oyuncu...

İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Ahmet Saraçoğlu gibi sevilen isimlerin kadrosunda yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Seyfi karakterini canlandıran Mustafa Kırantepe'nin hayatı merak edildi. Özellikle aşk hayatı merak edilen Kırantepe'nin kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Mustafa Kırantepe'nin "Miladım" dediği biricik eşi...
Ateş Kuşları dizisine Seyfi karakteriyle dahil olan Mustafa Kırantepe'nin hayatı merak edildi.
MUSTAFA KIRANTEPE KİMDİR?
29 Temmuz 1979 yılında İzmir'de doğan Mustafa Kırantepe, Konak Çınarlı Endüstri Meslek Lisesinden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü 2002 yılında bitiren Kırantepe, aynı yıl İstanbul'a yerleşti.
2003 ve 2007 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak yer aldı. Yine 2003-2010 yılları arasında aktif olarak seslendirme çalışmaları yaptı.