6 yıllık büyük aşk! Ateş Kuşları’nın Seyfi’si Mustafa Kırantepe’nin “Miladım” dediği eşi bakın kim! O da kendisi gibi oyuncu...

İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Ahmet Saraçoğlu gibi sevilen isimlerin kadrosunda yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Seyfi karakterini canlandıran Mustafa Kırantepe'nin hayatı merak edildi. Özellikle aşk hayatı merak edilen Kırantepe'nin kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Mustafa Kırantepe'nin "Miladım" dediği biricik eşi...