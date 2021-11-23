İddialı kostümüyle paylaşma doymuyor! ‘İçimden geldi’ diyen Gülşen sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı
İddialı kostümüyle paylaşma doymuyor! İddialı sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren Gülşen, son olarak Ankara'da konser verdi. Sahne için yine iddialı bir kostüm tercih eden şarkıcı, konserinden kareleri Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Instagram'dan paylaştığı konser fotoğraflarına kısa sürede gündem olurken Gülşen'den dikkat çeken bir kare daha geldi. Ünlü şarkıcı bu kez iddialı kostümüyle sere serpe uzanarak verdiği bir pozu "Öyle bir içimden geldi" notuyla takipçileriyle paylaştı. İşte Gülşen'in çok konuşulan o paylaşımı...
23.11.2021 01:47
- Son Güncelleme: 23.11.2021 01:47
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Gülşen, sahnede tercih ettiği iddialı kostümlerle sık sık magazin gündeminde yer almıştı.