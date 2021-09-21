İçimizden Biri'nin Havva'sı Özge Yağız'ın sevgilisi bakın kim çıktı o da oyuncu! İşte Özge Yağız'ın büyük aşkı...
Gerek oyunculuğu, gerek güzelliğiyle herkese örnek oluyor Özge Yağız. Son dönemin en popüler oyuncularından biri 24 yaşındaki güzel oyuncu Özge Yağız, Yemin adlı diziyle adını duyurdu. Son olarak Sol Yanım adlı dizide boy gösterdi. Şimdilerde İçimizden Biri adlı diziyle ekranlarda boy gösteriyor. Özge Yağız'ın sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor. Özge Yağız hakkında araştırma yapanların çoğunlukla merak ettiği şey sevgilisinin kim olduğu. Onu önceden tanıyanlar sevgilisinin kim olduğunu biliyor ancak tanımayanların ağzı bir karış açık kalıyor. İşte başta Özge Yağız olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri.
21.09.2021 12:19
- Son Güncelleme: 21.09.2021 12:19
Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan'a hayat veren Özge,bu diziden sonra Star TV'de yayınlanacak Sol Yanım adlı dizisinin oyuncu kadrosunda kendine yer buldu.