İbrahim Tatlıses’ten ’nankör’ çıkışı! 43 yaş küçük eski sevgilisi Gülçin Karakaya barışmayı reddetmişti İmparator bakın neler söyledi

İbo Show'da kendisinden 43 yaş küçük yardımcısı Gülçin Karakaya ile evlendiğini itiraf eden İbrahim Tatlıses, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz yaz aylarında sıkça gündeme gelen ikilinin Bodrum tatili dikkat çekmişti.