İbrahim Tatlıses'ten 'nankör' çıkışı! 43 yaş küçük eski sevgilisi Gülçin Karakaya barışmayı reddetmişti İmparator bakın neler söyledi
İbrahim Tatlıses'ten 'nankör' çıkışı! 43 yaş küçük eski sevgilisi Gülçin Karakaya barışmayı reddetmişti... Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, "Nankör insanı hepten sileceksin" paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Tatlıses'in eski sevgilisi Gülçin Karakaya'yı hedef aldığı ileri sürüldü. İmparator eski aşkına bakın neler söyledi...
13.01.2022 11:24
- Son Güncelleme: 13.01.2022 11:40
İBRAHİM TATLISES'TEN 'NANKÖR' ÇIKIŞI!
43 yaş küçük eski sevgilisi Gülçin Karakaya barışmayı reddetmişti İmparator bakın neler söyledi...
Eski sevgilisi tarafından Gülçin Karakaya tarafından reddedilen İbrahim Tatlıses'ten nankör çıkışı geldi.
İbo Show'da kendisinden 43 yaş küçük yardımcısı Gülçin Karakaya ile evlendiğini itiraf eden İbrahim Tatlıses, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz yaz aylarında sıkça gündeme gelen ikilinin Bodrum tatili dikkat çekmişti.
Tatlıses, programın ardından yaptığı açıklamayla ise olayın perde arkasını anlatmıştı. Tatlıses, "Resmi nikâh yok, bizimki gönül evliliği" diyerek sözlerine açıklık getirmişti. Ünlü şarkıcı şimdi ise sevgilisi Gülçin Karakaya'nın paylaşımıyla gündeme geldi.