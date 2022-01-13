Aslı Enver'in yeni sevgilisi Öykü Karayel'in ikizi Ezgi ile yakalanan o isim çıktı aşk resmen belgelendi! "Çok mutlular..."

İŞTE AŞKI BELGELEYEN FOTOĞRAF

Bir kez evlenip boşanan ve ardından da Murat Boz ile ilişkisini bitiren ve ayrıldıktan sonra aradığı aşkı bulamayan Aslı Enver kalbini iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdı. Bir aydır birlikte oldukları iddia edilen çiftin, görüntülenmemek için evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları ortaya çıktı.