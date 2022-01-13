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Haberler Magazin Aslı Enver'in yeni sevgilisi Öykü Karayel'in ikizi Ezgi ile yakalanan o isim çıktı aşk resmen belgelendi! "Çok mutlular..."

Aslı Enver'in yeni sevgilisi Öykü Karayel'in ikizi Ezgi ile yakalanan o isim çıktı aşk resmen belgelendi! "Çok mutlular..."

Aslı Enver'in yeni sevgilisi Öykü Karayel'in ikizi Ezgi ile yakalanan o isim çıktı, aşk resmen belgelendi! Bir dargın bir barışık şekilde uzun süre aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver ile Önder Öztarhan'ın birlikte olduğu ortaya çıktı. Güzel oyuncunun aracının, iş insanının evinin önünde görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı. İş insanı Önder Öztarhan geçtiğimiz gün Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel ile yakalanmıştı.

13.01.2022 10:27 - Son Güncelleme: 13.01.2022 10:40
Aslı Enver’in yeni sevgilisi Öykü Karayel’in ikizi Ezgi ile yakalanan o isim çıktı aşk resmen belgelendi! Çok mutlular...

"ÇOK MUTLULAR..."

Aslı Enver'in yeni sevgilisi Öykü Karayel'in ikizi Ezgi ile yakalanan o isim çıktı aşk resmen belgelendi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslı Enver’in yeni sevgilisi Öykü Karayel’in ikizi Ezgi ile yakalanan o isim çıktı aşk resmen belgelendi! Çok mutlular...

İŞTE AŞKI BELGELEYEN FOTOĞRAF

Bir kez evlenip boşanan ve ardından da Murat Boz ile ilişkisini bitiren ve ayrıldıktan sonra aradığı aşkı bulamayan Aslı Enver kalbini iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdı. Bir aydır birlikte oldukları iddia edilen çiftin, görüntülenmemek için evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları ortaya çıktı.

Aslı Enver’in yeni sevgilisi Öykü Karayel’in ikizi Ezgi ile yakalanan o isim çıktı aşk resmen belgelendi! Çok mutlular...

Milliyet'in haberine göre; aralık ayının son günlerinde oyuncunun aracı, Öztarhan'ın evinin önünde objektifimize takıldı. Arkadaş ortamında tanışan ikilinin, yakın çevresine çok mutlu olduklarını söylediği konuşuluyor.

Aslı Enver’in yeni sevgilisi Öykü Karayel’in ikizi Ezgi ile yakalanan o isim çıktı aşk resmen belgelendi! Çok mutlular...

ÖYKÜ KARAYEL'İN İKİZİYLE YAKALANDI

İş insanı Önder Öztarhan ile oyuncu Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansımıştı.

Aslı Enver’in yeni sevgilisi Öykü Karayel’in ikizi Ezgi ile yakalanan o isim çıktı aşk resmen belgelendi! Çok mutlular...

Önder Öztarhan, 2002 yılında nikah masasına oturduğu Nazlı Keçili'den 2014 yılında boşanmıştı. Ünlü iş insanının bu evliliğinden Sahara ve Nazenin adında iki kızı bulunuyor.

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