Aslı Enver'in yeni sevgilisi Öykü Karayel'in ikizi Ezgi ile yakalanan o isim çıktı aşk resmen belgelendi! "Çok mutlular..."
Aslı Enver'in yeni sevgilisi Öykü Karayel'in ikizi Ezgi ile yakalanan o isim çıktı, aşk resmen belgelendi! Bir dargın bir barışık şekilde uzun süre aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver ile Önder Öztarhan'ın birlikte olduğu ortaya çıktı. Güzel oyuncunun aracının, iş insanının evinin önünde görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı. İş insanı Önder Öztarhan geçtiğimiz gün Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel ile yakalanmıştı.
"ÇOK MUTLULAR..."
Aslı Enver'in yeni sevgilisi Öykü Karayel'in ikizi Ezgi ile yakalanan o isim çıktı aşk resmen belgelendi!
İŞTE AŞKI BELGELEYEN FOTOĞRAF
Bir kez evlenip boşanan ve ardından da Murat Boz ile ilişkisini bitiren ve ayrıldıktan sonra aradığı aşkı bulamayan Aslı Enver kalbini iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdı. Bir aydır birlikte oldukları iddia edilen çiftin, görüntülenmemek için evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları ortaya çıktı.
ÖYKÜ KARAYEL'İN İKİZİYLE YAKALANDI
İş insanı Önder Öztarhan ile oyuncu Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansımıştı.
Önder Öztarhan, 2002 yılında nikah masasına oturduğu Nazlı Keçili'den 2014 yılında boşanmıştı. Ünlü iş insanının bu evliliğinden Sahara ve Nazenin adında iki kızı bulunuyor.