İbrahim Tatlıses'n eski hayat arkadaşı Derya Tuna dur durak bilmiyor 'evime girip çıkan kadınlar kocama göz koydu' İhanet açıklaması...
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna hemcinslerini fena kızdırdı! Derya Tuna, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile 1983 yılında aşk yaşamaya başlanmış ve 8 sene boyunca bu aşkı sürdürmüştü. İdo adını verdikleri bir evlatları olan çift, tatsız bir şekilde yollarını ayırmıştı. İkilinin ayrılığına ise Asena'nın neden olduğu öne sürülmüştü. Derya Tuna geçtiğimiz günlerde yaptığı 'çapkınlık' açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Bu kez de direkt hedef gösterdi. İşte Derya Tuna'nın o açıklamaları.
20.05.2022 09:11 - Son Güncelleme: 20.05.2022 09:11