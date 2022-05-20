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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'n eski hayat arkadaşı Derya Tuna dur durak bilmiyor 'evime girip çıkan kadınlar kocama göz koydu' İhanet açıklaması...

İbrahim Tatlıses'n eski hayat arkadaşı Derya Tuna dur durak bilmiyor 'evime girip çıkan kadınlar kocama göz koydu' İhanet açıklaması...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna hemcinslerini fena kızdırdı! Derya Tuna, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile 1983 yılında aşk yaşamaya başlanmış ve 8 sene boyunca bu aşkı sürdürmüştü. İdo adını verdikleri bir evlatları olan çift, tatsız bir şekilde yollarını ayırmıştı. İkilinin ayrılığına ise Asena'nın neden olduğu öne sürülmüştü. Derya Tuna geçtiğimiz günlerde yaptığı 'çapkınlık' açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Bu kez de direkt hedef gösterdi. İşte Derya Tuna'nın o açıklamaları.

20.05.2022 09:11 - Son Güncelleme: 20.05.2022 09:11
İbrahim Tatlıses’n eski hayat arkadaşı Derya Tuna dur durak bilmiyor ’evime girip çıkan kadınlar kocama göz koydu’ İhanet açıklaması...

Geçtiğimiz günlerde Derya Tuna'nın çapkınlık üzerine yaptığı açıklama çok konuşuldu.

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İbrahim Tatlıses’n eski hayat arkadaşı Derya Tuna dur durak bilmiyor ’evime girip çıkan kadınlar kocama göz koydu’ İhanet açıklaması...

Tuna, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses’n eski hayat arkadaşı Derya Tuna dur durak bilmiyor ’evime girip çıkan kadınlar kocama göz koydu’ İhanet açıklaması...

Kısa sürede gündem olan sözlere birçok sosyal medya kullanıcısından tepki gelmişti. Tuna bu açıklamalarla sınır kalmadı. Yeni açıklamalarıyla bu kez direkt heded f gösterdi.

İbrahim Tatlıses’n eski hayat arkadaşı Derya Tuna dur durak bilmiyor ’evime girip çıkan kadınlar kocama göz koydu’ İhanet açıklaması...

'EVİME GİRİP ÇIKAN KADINLAR KOCAMA GÖZ KOYDU'

Sabah'ta yer alan habere göre; bu sözlerine açıklık getiren Tuna şu ifadeleri kullandı:

'Bu açıklamayı tüm erkekler için söylemedim. Sözlerim genelleme yapmışım gibi algılandı ama ben genelleme yapmadım.

İbrahim Tatlıses’n eski hayat arkadaşı Derya Tuna dur durak bilmiyor ’evime girip çıkan kadınlar kocama göz koydu’ İhanet açıklaması...

Başta kendi yaşadıklarımdan, sonra çevremdekilerin hayatlarından yola çıkarak sarf ettim bu sözleri. İbrahim Bey'in hayatına giren kadınlar benim evime girip çıkan insanlardı.

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