İbrahim Tatlıses’n eski hayat arkadaşı Derya Tuna dur durak bilmiyor ’evime girip çıkan kadınlar kocama göz koydu’ İhanet açıklaması...

'EVİME GİRİP ÇIKAN KADINLAR KOCAMA GÖZ KOYDU'

Sabah'ta yer alan habere göre; bu sözlerine açıklık getiren Tuna şu ifadeleri kullandı:

'Bu açıklamayı tüm erkekler için söylemedim. Sözlerim genelleme yapmışım gibi algılandı ama ben genelleme yapmadım.