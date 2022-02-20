İbrahim Tatlıses'le ünlenen Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle tanınmadı! Annesi Zöhre Zeynalova ise güzelliğiyle ortalığı salladı
İbrahim Tatlıses'le ünlenen Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle tanınmadı! Annesi Zöhre Zeynalova ise güzelliğiyle ortalığı salladı... İbrahim Tatlıses keşfettiğinde henüz 13 yaşındaydı... 'Didem' adlı şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son dönemde değişimi ile sık sık adından söz ettiren Günel Zeynalova ve ailesi sosyal medya gündeminde. Son haliyle güzelliğini konuşturan Günel Zeynalova'nın bir de annesini görün...
20.02.2022 09:38 - Son Güncelleme: 20.02.2022 09:38
İbrahim Tatlıses'le ünlenen Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle tanınmadı! Annesi Zöhre Zeynalova ise güzelliğiyle ortalığı salladı...
Son olarak "Manevi babam" dediği İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in düğününde ortaya çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle hayran bıraktı.