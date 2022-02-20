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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'le ünlenen Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle tanınmadı! Annesi Zöhre Zeynalova ise güzelliğiyle ortalığı salladı

İbrahim Tatlıses'le ünlenen Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle tanınmadı! Annesi Zöhre Zeynalova ise güzelliğiyle ortalığı salladı

İbrahim Tatlıses'le ünlenen Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle tanınmadı! Annesi Zöhre Zeynalova ise güzelliğiyle ortalığı salladı... İbrahim Tatlıses keşfettiğinde henüz 13 yaşındaydı... 'Didem' adlı şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son dönemde değişimi ile sık sık adından söz ettiren Günel Zeynalova ve ailesi sosyal medya gündeminde. Son haliyle güzelliğini konuşturan Günel Zeynalova'nın bir de annesini görün...

20.02.2022 09:38 - Son Güncelleme: 20.02.2022 09:38
İbrahim Tatlıses’le ünlenen Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle tanınmadı! Annesi Zöhre Zeynalova ise güzelliğiyle ortalığı salladı

İbrahim Tatlıses'le ünlenen Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle tanınmadı! Annesi Zöhre Zeynalova ise güzelliğiyle ortalığı salladı...

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İbrahim Tatlıses’le ünlenen Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle tanınmadı! Annesi Zöhre Zeynalova ise güzelliğiyle ortalığı salladı

Henüz 13 yaşındayken ünlü türkücü İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmişti Günel Zeynalova...

İbrahim Tatlıses’le ünlenen Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle tanınmadı! Annesi Zöhre Zeynalova ise güzelliğiyle ortalığı salladı

Azeri kızı Günel olarak hafızalara kazınan Zeynalova, 'Didem' adlı şarkısıyla ünlenmişti.

İbrahim Tatlıses’le ünlenen Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle tanınmadı! Annesi Zöhre Zeynalova ise güzelliğiyle ortalığı salladı

Küçük yaşta başladığı sanat hayatına başarılı bir ses sanatçısı olarak devam eden Azeri kızı Günel'in eski halinden eser kalmadı.

İbrahim Tatlıses’le ünlenen Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle tanınmadı! Annesi Zöhre Zeynalova ise güzelliğiyle ortalığı salladı

Son olarak "Manevi babam" dediği İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in düğününde ortaya çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle hayran bıraktı.

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