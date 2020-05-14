RAMAZAN İMSAKİYE
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İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel'in son hali şaşırttı! Azeri kızı Günel Zeynelova'yı tanımak imkansız

İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza Azeri kızı Günel... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çekiyordu. Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 34 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynelova'yı tanımak mümkün değil... Instagram'da da 730 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Günel Zeynelova estetikli haliyle yeniden gündem oldu. İşte estetikle bambaşka biri haline gelen Günel Zeynelova ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi...

14.05.2020 08:37 - Son Güncelleme: 14.05.2020 08:37
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel'in son hali şaşırttı! Azeri kızı Günel Zeynelova'yı tanımak imkansız

Türkücü İbrahim Tatlıses tarafından 13 yaşındayken keşfedilen Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle herkesi çok şaşırttı.

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İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel'in son hali şaşırttı! Azeri kızı Günel Zeynelova'yı tanımak imkansız

Estetikle çok farklı birine dönüşen Azeri kızı Günel bu haliyle herkesi şoke etti.

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel'in son hali şaşırttı! Azeri kızı Günel Zeynelova'yı tanımak imkansız

Azeri kızı Günel'in son halini görenler ,"Nerede o 13 yaşındaki Günel nerede şimdiki Günel..." dedi.

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel'in son hali şaşırttı! Azeri kızı Günel Zeynelova'yı tanımak imkansız

İşte Azeri kızı Günel ve diğer ünlü isimlerin estetikle gelen büyük değişimi…

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel'in son hali şaşırttı! Azeri kızı Günel Zeynelova'yı tanımak imkansız

PINAR ALTUĞ ATACAN

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