Hayatlarımıza İbrahim Tatlıses sayesinde girdi Azeri kızı Günel... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çekiyordu. Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Günel şimdi 33 yaşında ve gördüğünüzde tanıyamayacağınız halde. Instagram'da da 730 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Günel Zeynelova estetikli haliyle yeniden gündem oldu. İşte estetikle bambaşka biri haline gelen Günel Zeynelova...
Azeri kızı Günel estetikle tanınmaz halde! İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel bambaşka biri oldu25.10.2019 17:53
- Azeri kızı Günel estetikle tanınmaz halde! İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel bambaşka biri oldu
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- Azeri kızı Günel estetikle tanınmaz halde! İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Günel bambaşka biri oldu
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