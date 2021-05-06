RAMAZAN İMSAKİYE
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İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova estetiksiz halini paylaştı! Yer yerinden oynadı Michael Jackson ile...

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova estetiksiz halini paylaştı! Yer yerinden oynadı… Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 90'lı yıllarda fırtınalar estiren Azeri kızı Günel Zeynalova, son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmüyor. Geçirdiği estetik operasyonlarının ardından Michael Jackson'a benzetilen Günel, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. 'Didem' şarkısı ile hafızalara kazınan ünlü şarkıcı, sosyal medyada başlatılan 20'li yaşlar challenge akımına uydu ve estetiksiz halini takipçilerinin beğenisine sundu. Zeynalova'nın paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım…

06.05.2021 17:41 - Son Güncelleme: 06.05.2021 18:19
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova estetiksiz halini paylaştı! Yer yerinden oynadı Michael Jackson ile...

Azeri kızı olarak tanınan Günel Zeynalova, henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmişti. 90'larda fırtınalar estiren Zeynalova, 'Didem' şarkısıyla ise hafızalara kazınmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova estetiksiz halini paylaştı! Yer yerinden oynadı Michael Jackson ile...

Günel, şimdilerde ise yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme geliyor. Geçirdiği ameliyatlarla adeta bambaşka birine dönüşen Günel, 20 yaş akımına uydu ve gençlik hallerini sosyal medya hesabında paylaştı.

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova estetiksiz halini paylaştı! Yer yerinden oynadı Michael Jackson ile...

Paylaşımını yoruma kapatan Günel'in estetiksiz hali olay oldu. Günel'in kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımının ardından ünlü isimlerin eski halleri ise merak konusu oldu. İşte başta Günel Zeynalova olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri…

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova estetiksiz halini paylaştı! Yer yerinden oynadı Michael Jackson ile...

Melike İpek Yalova

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova estetiksiz halini paylaştı! Yer yerinden oynadı Michael Jackson ile...