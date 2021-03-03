Bugünkü
Takvim

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel 'sadece burnumda estetik var' demişti! Günel Zeynalova’dan ‘çok güzelim’ pozu

Azeri kızı Günel Zeynalova, İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 35 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Estetik haberlerine karşı 'sadece burnumda estetik var' diye savunma yaparak herkesin ağzını açık bırakan Günel'den 'çok güzelim' pozu geldi. Sonrasında olanlar oldu.

03.03.2021 11:07 - Son Güncelleme: 03.03.2021 11:34
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel 'sadece burnumda estetik var' demişti! Günel Zeynalova’dan ‘çok güzelim’ pozu

İbrahim Tatlıses'in 1998 Azerbeycan konserinde sahneye fırlayıp Sibel Can'ın "Padişah" şarkısını söylemişti Günel. İşte o an, Günel'in hayatının dönüm noktası oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel 'sadece burnumda estetik var' demişti! Günel Zeynalova’dan ‘çok güzelim’ pozu

"Manevi babam" dediği İbrahim Tatlıses'in oldukça büyük beğenisini kazanan bu 13 yaşındaki kız, Türkiye'ye geldi ve Tatlıses öncülüğünde büyük bir patlama yarattı.3 albüm, 8 tekli çıkaran Günel Zeynalova 25 Ekim 1985 doğumlu şarkıcı hiç bir zaman bir magazin figürü olmadı.

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel 'sadece burnumda estetik var' demişti! Günel Zeynalova’dan ‘çok güzelim’ pozu

İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu. Azeri kızı Günel, Türk halkı tarafından yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çekiyordu.Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı, bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel 'sadece burnumda estetik var' demişti! Günel Zeynalova’dan ‘çok güzelim’ pozu

. 34 yaşındaki Günel, hem kaşlarını aldırdı, hem de burnuna estetik yaptırdı.Sanatçı ayrıca dudaklarına dolgu da yaptırdı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Günel'in, Instagram paylaşımları dikkat çekiyor.

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel 'sadece burnumda estetik var' demişti! Günel Zeynalova’dan ‘çok güzelim’ pozu

Günel yeni halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Azeri kızının paylaşımına 'estetiğe doymuyor' yorumları yapıldı.