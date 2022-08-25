İbrahim Tatlıses'in trafik kazası geçirdiği haberiyle sarsılan eski eşi Ayşegül Yıldız isyan etti: " Daha kaç kişinin canı yanacak?"
İbrahim Tatlıses'in trafik kazası geçirdiği haberinin ardından eski eşi Ayşegül Yıldız Instagram hesabından isyan etti. Akşam bir mekanda vereceği konser için Yalıkavak'a giden İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu panelvan minibüs, bir başka araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. O anların görüntüsü Tatlıses'in sevenlerini duygulandırdı. İmparator'un sağlık durumu merak konusu olurken yeni bilgi geldi. Ünlü şarkıcının ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi. Kızı Elif Ada'nın babasının yanında olmadığını belirten Ayşegül Yıldız Instagram hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.
"DAHA KAÇ KİŞİNİN CANI YANACAK?"
İbrahim Tatlıses'in trafik kazası geçirdiği haberiyle sarsılan eski eşi Ayşegül Yıldız isyan etti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, Yalıkavak yolu üzerinde bir kamyon ile çarpışarak şarampole yuvarlandı.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Önce kazaya karışan kamyonet vinç yardımıyla çekildi. Daha sonra İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs emniyete alındı. Ekiplerle diyalog kuran Tatlıses, "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" ifadelerini kullandı.
ÇOCUKLARI YANINA KOŞTU
Feci kazayı haber alan İdo Tatlıses, Dilan Çıtak Tatlıses ve bir süredir küs olduğu Ahmet Tatlıses kaza yerine geldi. Olay hakkında ekiplerden bilgi alan kardeşler babalarına destek oldu.
"KIZIM ARABADA DEĞİLDİ"
İbrahim Tatlıses'in yanında kızı Elif Ada'nın da olduğu iddia edilmişti. Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız konuyla ilgili, şunları söyledi: "İbrahim Bey'le az önce telefonla konuştum, çok şükür iyi. Araçta sıkıştığı yerden çıkartma çalışmaları sürüyormuş. Kızım Elif Ada'yı Bodrum'da teyzesini bırakıp, İstanbul'a dönmüştüm. Bu kaza haberini duyunca ömrümden ömür gitti. Çok şükür kızım da arabada değilmiş."