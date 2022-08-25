Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik en büyük sırrını anlattı ’babamla tanışmıyorum’ Hem ağladı hem ağlattı bakmayın sürekli gülen yüzüne

"BENİM ABİM ÖYLE BİR ŞEY YAPTI"

Ahmet Mümtaz Taylan "Kardeşin için hayallerinden vazgeçer miydin?" deyince Biricik'in bilinmeyen yaşam hikayesini anlattı. Güzel oyuncu, "Benim abim (Bekir Biricik) öyle bir şey yaptı... Bir tanem, ben o zaman okuyordum, abim liseyi bitirdi ve 'ben çalışmaya başlayayım' dedi... Çünkü 'Burcu'nun okuması lazım', o zaman annem, abim ve ben... O esnada okul dışında da çalışıyordum, cafede çalışıyordum, ajansa girdim ajansta çalışmaya başladım, garsonluğum var, kuaförde çalışmışlığım var, palyaçoluk yapmışlığım var, üniversitede... İnsanların sünnetlerinde, kınalarında, düğünlerinde küçük çocukları oynatırdım" dedi.