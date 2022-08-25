Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik en büyük sırrını anlattı 'babamla tanışmıyorum' Hem ağladı hem ağlattı bakmayın sürekli gülen yüzüne
Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Türkiye'nin en gözde oyuncularından biri olup, özel hayatını başarılı bir şekilde gözlerden uzak tutmayı başaran güzel oyuncu, hayatına dair bilinmeyenleri ilk kez anlattı. Biricik anlattıklarıyla hem ağladı hem de ağlattı.
Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV ekranlarında yayınlanan 'Empati' programının bu haftaki konuğu, Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı 'Camdaki Kız' dizisinde başrol oynayan Burcu Biricik oldu. Konuklarından empati yapmasını isteyen Taylan, onların hislerini ve düşüncelerini öne çıkardı.
Taylan, Burcu Birick'ten ilk olarak; Türkiye'yi olimpiyatlarda jimnastik branşında temsil eden ilk kadın sporcu olan Göksu Üçtaş'ın hayatına empati yapmasını istedi. Burcu Biricik, Göksu Üçtaş'ın hüzün veren çocukluk hikayesini dinleyip yorum yaparken, kendi annesiyle ilişki hakkında da ipuçları verdi.
"ANNEMLE ARKADAŞ GİBİYİZ"
Ünlü oyuncu, "Annemle arkadaş gibiyiz. Annemle babam ben çok küçükken ayrıldı, annem çalışmak zorunda kaldı. Ben annemden çok küçük yaşta ayrıldım, anneannem ve dedemle büyüdüm. Annem Antalya'da çalışırken, ben anneannem, dedem ve dayımla çok sevgiyle büyüdüm... Sevgi duvarlarım sağlam. İnsanın 4 -7 yaş arasındaki anne baba hikayesi, sıkıntılı olabiliyor" ifadelerini kullandı.
BİRİCİK'İN GÖZYAŞLARI
Ahmet Mümtaz Taylan, Empati'de ikinci konu olarak 2017 yılında PKK tarafından şehit edilen 'Aybüke Öğretmen', Aybüke Yalçın'ın hikayesini paylaşırken Burcu Biricik gözyaşlarına hakim olamadı.
"BENİM ABİM ÖYLE BİR ŞEY YAPTI"
Ahmet Mümtaz Taylan "Kardeşin için hayallerinden vazgeçer miydin?" deyince Biricik'in bilinmeyen yaşam hikayesini anlattı. Güzel oyuncu, "Benim abim (Bekir Biricik) öyle bir şey yaptı... Bir tanem, ben o zaman okuyordum, abim liseyi bitirdi ve 'ben çalışmaya başlayayım' dedi... Çünkü 'Burcu'nun okuması lazım', o zaman annem, abim ve ben... O esnada okul dışında da çalışıyordum, cafede çalışıyordum, ajansa girdim ajansta çalışmaya başladım, garsonluğum var, kuaförde çalışmışlığım var, palyaçoluk yapmışlığım var, üniversitede... İnsanların sünnetlerinde, kınalarında, düğünlerinde küçük çocukları oynatırdım" dedi.