Merve Boluğur'dan 'hiç giymeseydin' dedirten paylaşım! İç çamaşırsız poza sosyal medyada tepki yağdı
Merve Boluğur'dan 'Hiç giymeseydin' dedirten paylaşım! Oyunculuktan 'Youtuber'lığa ve son olarak da şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, iç çamaşırsız derin dekolteli pozuyla tepki çekti. Son dönemde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur'un fotoğraflarını görenler, 'Gündem olmak için ne yapacağını şaşırdı' demekten kendini alıkoyamıyor.
21.02.2021 18:17
- Son Güncelleme: 21.02.2021 18:45
Merve Boluğur'dan 'hiç giymeseydin' dedirten paylaşım! İç çamaşırsız pozuyla tepki çeken Merve Boluğur, oyunculuğa ara verdikten sonra uzun bir süre ortalıktan kaybolmuştu. Son dönemde 'Youtuber'lığa ve şarkıcıla soyunan genç isim, sosyal medyayı da aktif kullanan ünlüler arasında.
Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Merve Boluğur, kendisi gibi seksi bakmak isteyenlere, "Kafanı eğ, ben buyum işte de, içindeki kadını çıkar." tüyosunu verdi.
İç çamaşırsız derin dekolteli bu pozunu da takipçilerinin beğenisine sunan Boluğur'a tepki gelirken, ünlü ismin yaşı da merak konusu oldu. İşte başta Merve Boluğur olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...
HAKAN TAŞIYAN
1 Nisan 1973