Merve Boluğur'dan 'hiç giymeseydin' dedirten paylaşım! İç çamaşırsız poza sosyal medyada tepki yağdı

Merve Boluğur'dan 'Hiç giymeseydin' dedirten paylaşım! Oyunculuktan 'Youtuber'lığa ve son olarak da şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, iç çamaşırsız derin dekolteli pozuyla tepki çekti. Son dönemde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur'un fotoğraflarını görenler, 'Gündem olmak için ne yapacağını şaşırdı' demekten kendini alıkoyamıyor.

21.02.2021 18:17 - Son Güncelleme: 21.02.2021 18:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





