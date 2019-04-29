İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den çok konuşulacak sözler!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile birliktelik yaşayan Yasemin Şefkatli, bir markanın tanıtımı için davet verdi. Sevgilisi İdo'nun da bulunduğu davette Yasemin Şefkatli'ye, İpek Tanrıyar'ın 'Kocamın ayaklarını yıkarım' sözleri hakkında düşünceleri sorulunca, ''Ben de yıkarım, ne olacak ki? İdo istesin yaparım, bundan da hiç gocunmam. İnsan eşine yardım etmeli'' dedi.

29.04.2019 10:19 - Son Güncelleme: 29.04.2019 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





