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İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den çok konuşulacak sözler!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile birliktelik yaşayan Yasemin Şefkatli, bir markanın tanıtımı için davet verdi. Sevgilisi İdo'nun da bulunduğu davette Yasemin Şefkatli'ye, İpek Tanrıyar'ın 'Kocamın ayaklarını yıkarım' sözleri hakkında düşünceleri sorulunca, ''Ben de yıkarım, ne olacak ki? İdo istesin yaparım, bundan da hiç gocunmam. İnsan eşine yardım etmeli'' dedi.

29.04.2019 10:19 - Son Güncelleme: 29.04.2019 10:39
İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den çok konuşulacak sözler!

İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli, bir markanın tanıtımı için Beyoğlu'ndaki Narmanlı Han'da bir davet verdi. İdo sevgilisini yalnız bırakmadı

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den çok konuşulacak sözler!

"SOSYAL MEDYADA BİR ŞEY PAYLAŞIRKEN DE İDO'YA SORARIM!"

Bu yılın sonunda evlenmeyi planlayan çiftin tarzı ve açıklamaları dikkat çekiciydi. Yasemin Şefkatli ''İbo kıskanç mı, kıyafetlerinize karışıyor mu?'' sorusunu şöyle cevapladı: ''Birbirimizin tarzına müdahale ettiğimiz oluyor. Sadece kıyafet değil, sosyal medyada bir şey paylaşırken de İdo'ya sorarım.''

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den çok konuşulacak sözler!

"İDO'NUN AYAKLARINI YIKARIM!"

Yasemin Şefkatli, İpek Tanrıyar'ın 'Kocamın ayaklarını yıkarım' sözlerinin hatırlatılması üzerine ''Ben de yıkarım, ne olacak ki? İdo istesin yaparım, bundan da hiç gocunmam. İnsan eşine yardım etmeli'' dedi.

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den çok konuşulacak sözler!

'Ayak yıkama polemiği' ünlüler arasında birkaç yıl önce önce de gündeme gelmişti.

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den çok konuşulacak sözler!

İdo'nun annesi Derya Tuna, İbrahim Tatlıses ile birlikteyken benzer bir açıklama yapmıştı. Tatlıses'e olan sevgisini dile getirirken ''Gerekirse ayaklarını da yıkarım. O çocuğumun, İdo'nun babası. Gerekirse o da benim için bunu yapar'' demişti.

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