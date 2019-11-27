İbrahim Tatlıses'in klibinde boy göstermiş! Evrim Akın'ın bu hali olay...

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in pek çok ünlü ismin elinden tuttuğu ortada... Onlardan biri de Evrim Akın. 40 yaşındaki oyuncu ve sunucu Evrim Akın'ın, İbrahim Tatlıses'in yönettiği bir klipte boy gösterdiği ortaya çıktı. Tabi tanımak imkansız. Evrim Akın'ın yıllar içerisindeki geçirdiği değişim ağızları açık bırakacak cinsten. İşte başta Evrim Akın olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

27.11.2019 17:50 - Son Güncelleme: 27.11.2019 17:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





