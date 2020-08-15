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İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada ve eski eşi Ayşegül yıldız plajları salladı! Ayşegül Yıldız düzgün fiziği ve yeşil mayosuyla...

68 yaşında ünlü şarkısı İbrahim Tatlıses, uğradığı saldırı sonrası daha sakin bir hayatı seçmiş, gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Şimdilerde tahtı çocuklarına emanet. Başta Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak geliyor. Babalarının yolundan giderek müzik kariyeri yapmayı tercih eden ikilinin 5 kardeşi daha var. İbrahim Tatlıses'in İdo ve Dilan dışında Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı ve en küçük kızı Elif Ada Tatlı olmak üzere toplamda 7 çocuğu var. En küçükleri ise Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan Elif Ada Tatlıses. Elif Ada Tatlıses annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, 7 yaşındaki kızı Elif Ada Tatlıses ile Bodrum tatiline çıktı. Türkbükü'ndeki Ganj isimli beach'te görüntülenen Yıldız, kızıyla denizde şakalaştı.

15.08.2020 14:31 - Son Güncelleme: 15.08.2020 14:31
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada ve eski eşi Ayşegül yıldız plajları salladı! Ayşegül Yıldız düzgün fiziği ve yeşil mayosuyla...

İbrahim Tatlıses'le evliliğini 2013 yılında noktalayan Ayşegül Yıldız, Bodrum'da görüntülendi. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, 7 yaşındaki kızı Elif Ada Tatlıses ile Bodrum tatiline çıktı. Ayşegül Yıldız, kızıyla denizde şakalaştı. Ada'yı görenler ise "Maşallah ne kadar büyümüş" yorumunda bulundu. Yeşil renkte bir mayo giyen Ayşegül Yıldız, şık plaj stili ve düzgün fiziğiyle plajda dikkatleri üzerine çekti.

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İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada ve eski eşi Ayşegül yıldız plajları salladı! Ayşegül Yıldız düzgün fiziği ve yeşil mayosuyla...

İBRAHİM TATLISES'İN KIZI ELİF ADA TATLISES

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada ve eski eşi Ayşegül yıldız plajları salladı! Ayşegül Yıldız düzgün fiziği ve yeşil mayosuyla...

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada'yla Bodrum'da tatile çıktı. Ayşegül Yıldız ile kızı Elif Ada Bodrum'da deniz keyfi yaparken görüntülendi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada ve eski eşi Ayşegül yıldız plajları salladı! Ayşegül Yıldız düzgün fiziği ve yeşil mayosuyla...

KIZIYLA TATİLDE
İbrahim Tatlıses'le evliliğini 2013 yılında noktalayan Ayşegül Yıldız, Bodrum tatil yaparken görüntülendi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada ve eski eşi Ayşegül yıldız plajları salladı! Ayşegül Yıldız düzgün fiziği ve yeşil mayosuyla...

Elif Ada'yla deniz keyfi yapan Ayşegül Yıldız, minik kızıyla suda şakalaşırken objektife yansıdı. Yeşil renkte bir mayo giyen Ayşegül Yıldız, şık plaj stili ve düzgün fiziğiyle plajda dikkatleri üzerine çekti.

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