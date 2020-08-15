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İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada ve eski eşi Ayşegül yıldız plajları salladı! Ayşegül Yıldız düzgün fiziği ve yeşil mayosuyla...

68 yaşında ünlü şarkısı İbrahim Tatlıses, uğradığı saldırı sonrası daha sakin bir hayatı seçmiş, gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Şimdilerde tahtı çocuklarına emanet. Başta Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak geliyor. Babalarının yolundan giderek müzik kariyeri yapmayı tercih eden ikilinin 5 kardeşi daha var. İbrahim Tatlıses'in İdo ve Dilan dışında Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı ve en küçük kızı Elif Ada Tatlı olmak üzere toplamda 7 çocuğu var. En küçükleri ise Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan Elif Ada Tatlıses. Elif Ada Tatlıses annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, 7 yaşındaki kızı Elif Ada Tatlıses ile Bodrum tatiline çıktı. Türkbükü'ndeki Ganj isimli beach'te görüntülenen Yıldız, kızıyla denizde şakalaştı.

15.08.2020 14:31 - Son Güncelleme: 15.08.2020 14:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





