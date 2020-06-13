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İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada büyüdü kocaman oldu! Elif Ada'nın son hali babasının aynısı

68 yaşında ünlü şarkısı İbrahim Tatlıses, uğradığı saldırı sonrası daha sakin bir hayatı seçmiş, gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Şimdilerde tahtı çocuklarına emanet. Başta Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak geliyor. Babalarının yolundan giderek müzik kariyeri yapmayı tercih eden ikilinin 5 kardeşi daha var. İbrahim Tatlıses'in İdo ve Dilan dışında Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı ve en küçük kızı Elif Ada Tatlı olmak üzere toplamda 7 çocuğu var. En küçükleri ise Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan Elif Ada Tatlıses. Elif Ada Tatlıses annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor. Yıldız, önceki gün kızıyla Alaçatı'da çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

13.06.2020 09:27 - Son Güncelleme: 13.06.2020 09:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





