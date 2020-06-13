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Eda Ece mavi bikinisiyle Bodrum'u salladı! İşte Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'in tatili...

Eda Ece doğal tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken 29 yaşındaki Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer ile soluğu Bodrum'da aldı. Yaklaşık bir yıldır Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi ile kısa bir ayrılık yaşamıştı. İşte ilişkilerine kaldıkları yerden devam eden Eda Ece ve Buğrahan Tuncer ikilisinin deniz sefası..

13.06.2020 10:18 - Son Güncelleme: 13.06.2020 10:47
Eda Ece mavi bikinisiyle Bodrum'u salladı! İşte Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'in tatili...

Normalleşme süreciyle birlikte oteller açıldı, ünlü isimler soluğu tatil beldelerinde aldı. Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer de sezonu geçtiğimiz gün açtı. Sevgililer tatil tercihlerini Bodrum'dan yana kullandı.

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Eda Ece mavi bikinisiyle Bodrum'u salladı! İşte Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'in tatili...

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Merkezde hizmet veren bir otelin lüks villalarından birini kiralayan çift, önceki gün havuz başında objektife yansıdı.

Eda Ece mavi bikinisiyle Bodrum'u salladı! İşte Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'in tatili...

Eda Ece gününü güneşlenerek geçirmeyi tercih etti, Buğrahan Tuncer ise bir süre antrenman yaptıktan sonra havuza girerek serinledi.

Eda Ece mavi bikinisiyle Bodrum'u salladı! İşte Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'in tatili...

29 yaşındaki oyuncunun, havuza girmeyi tercih etmemesi dikkat çekti.

Eda Ece mavi bikinisiyle Bodrum'u salladı! İşte Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'in tatili...
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