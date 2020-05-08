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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses isyan etti: Onlar yüzünden hasta olduk
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses isyan etti: Onlar yüzünden hasta olduk
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve sevgilisi Levent Dörter, geçtiğimiz haftalarda corona virüse yakalanmış, tedavi sürecinin ardından taburcu edilmişti. Nişantaşı'nda görüntülenen Dilan Çıtak Tatlıses - Levent Dörter çifti, yaşadıkları zor günleri anlatırken, Dilan Tatlıses, pandemiye aldırmadan maskesiz gezen kadını görünce tepki gösterdi.
08.05.2020 12:14
- Son Güncelleme: 08.05.2020 12:14
Corona virüse yakalanan Dilan Çıtak Tatlıses ile sevgilisi Levent Dörter, sıkıntılı bir ay geçirdikten sonra taburcu olmuştu. Çift, şimdilerde gündelik hayatlarına geri döndü.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; ikili, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kırtasiyeden çıkarken görüntülendi. Evlerindeki eksikleri tamamladıklarını söyleyen Tatlıses, geçirdiği zor günleri şöyle anlattı:
'TEDAVİ SÜRECİNDE KALBİM SIKIŞIYORDU'
"Sıkıcı ve kötü bir süreç geçiyor. İhtiyaçlar için çıkmak zorunda kalıyoruz ama çok korkuyoruz. Aşırı bir stres oluyor. Tedavi sürecinde kalbim sıkışıyordu. Levent'in ateşi çıktıkça ben 'Adamı kaybediyoruz herhalde' demeye başladım. Alkol ve sigara kullanmadığımız için kolay atlattık."
Sıkıntılı günlerin ardından üretim yapmaya karar verdiklerini söyleyen Levent Dörter ise, "YouTube'a ağırlık vermeye başladık. Sürekli bir araya gelip, şarkı kaydı yapıyoruz. Evi stüdyoya çevirdik. Çok güzel bir şarkı çıkıyor. Psikolojimiz adına bu dönem şarkı çıkartmak mantıklı geldi."
"Hem artık 'Milyarlar harcayalım da klip çekelim, milyarlar harcayıp en iyi ses sisteminde kaydedelim' düşüncesi yok. Evde klip çekeceğiz. Kendimizi güncellemek durumundayız. Müzik nankör bir sektör. Hemen unutuluruz, üretemezsek." dedi.