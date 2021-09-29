İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak annesine kefil oldu evine haciz geldi! İbrahim Tatlıses’in kanlı bıçaklı olduğu Işık Çıtak...

Sabah'ın haberine göre; Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak için geçtiğimiz yıl özel bir bankadan 500 bin liralık kredi çekildi. Çıtak da söz konusu kredi için kefil oldu. Ancak kredi taksitleri ödenmeyince banka ihtarname gönderdi, ardından da icra müdürlüğüne başvurdu.