İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak annesine kefil oldu evine haciz geldi! İbrahim Tatlıses'in kanlı bıçaklı olduğu Işık Çıtak...
Dilan Çıtak Tatlıses, özel hayatı ile gündemde yer almaya devam ediyor. İbrahim Tatlıses'in kısa bir süre yaşadığı birliktelikten dünyaya gelen Dilan Çıtak Tatlıses hayli sancılı süreçler geçirmişti. İbrahim Tatlıses'in kızı olan Dilan Çıtak Tatlıses yıllar sonra müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı. Çıtak şimdilerde haciz şoku yaşıyor. 500 bin liralık kredi için annesine kefil olan Dilan Çıtak, annesi taksitleri ödemeyince icralık oldu.
29.09.2021 09:32
- Son Güncelleme: 29.09.2021 09:32
IŞIL ÇITAK
Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi Işıl Çıtak, 90'lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile yaşadığı kısa süreli ilişki sonrası Dilan'ı dünyaya getirmiştir.
İbrahim Tatlıses'in bebeği kabul etmemesi üzerine Dilan'ı kendisi büyüten Işıl Çıtak, ikinci kez evlilik gerçekleştirmiştir.