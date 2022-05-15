İbrahim Tatlıses’in gözdesi 90’lı yılların ‘Oryantal Asena’sının başına gelmeyen kalmadı! Asena’nın eşi Hasan Dere’nin adını kullanıp birçok kişiyi dolandırmışlar!
İbrahim Tatlıses'in İbo Show'daki dans performansıyla hafızalara kazınan oryantal Asena şu günlerde hayatının şokunu yaşıyor. Mutlu bir evlilik sürdüren Asena'nın eşi Hasan Dere'nin adını kullanan dolandırıcıların çiftin yakın çevresini arayarak para talep ettiği ortaya çıktı. Durumu öğrenince şok yaşayan Hasan Dere, savcılığın yolunu tuttu.
15.05.2022 09:43 - Son Güncelleme: 15.05.2022 09:43
Hasan Dere, dilekçesinde kendisini Hasan Dere olarak tanıtan dolandırıcının, "Çok hastayım kusuruma bakma sesim çok kötü konuşamıyorum acil paraya sıkıştım bana para gönderebilir misin?" gibi yalan beyanlarda bulunarak, kimliğini de kamufle ettiğini iddia etti.
DOLANDIRICI ADIMI KULLANIYOR
Geçtiğimiz kasım ayında yakın bir arkadaşının şirketini arayan o şahsı arkadaşından para istediğini iddia eden Hasan Dere, aynı şahsın farklı telefon numaralarını kullanarak birden fazla arkadaşını arayarak para istediğini ileri sürdü.
ASENA'NIN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ
Henüz 3 aylıkken babaannesiyle birlikte Almanya'da yaşamaya başlayan ve aslen Rizeli olan Asena, 1995 yılında Mustafa Topaloğlu'nun yardımlarıyla sahne ile tanıştı.