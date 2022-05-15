İbrahim Tatlıses’in gözdesi 90’lı yılların ‘Oryantal Asena’sının başına gelmeyen kalmadı! Asena’nın eşi Hasan Dere’nin adını kullanıp birçok kişiyi dolandırmışlar!

Hasan Dere, dilekçesinde kendisini Hasan Dere olarak tanıtan dolandırıcının, "Çok hastayım kusuruma bakma sesim çok kötü konuşamıyorum acil paraya sıkıştım bana para gönderebilir misin?" gibi yalan beyanlarda bulunarak, kimliğini de kamufle ettiğini iddia etti.