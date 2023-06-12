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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in evi yanmıştı! İsyan etti: "Benim gençliğim yandı, aldığım ödüllerim yandı"

İbrahim Tatlıses'in evi yanmıştı! İsyan etti: "Benim gençliğim yandı, aldığım ödüllerim yandı"

İbrahim Tatlıses'in evi yanmıştı! İsyan eden İbrahim Tatlıses sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Narlıdere Sitesi'nde büyük bir yangın çıkmış ve daireler kül olmuştu. Sitede ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in dairesi de vardı. Ünlü türkücü son yaşanan gelişmelere sosyal medya hesabından bakın nasıl isyan etti.

12.06.2023 09:43 - Son Güncelleme: 12.06.2023 09:46
İbrahim Tatlıses’in evi yanmıştı! İsyan etti: Benim gençliğim yandı, aldığım ödüllerim yandı

"BENİM GENÇLİĞİM YANDI, ALDIĞIM ÖDÜLLERİM YANDI"

İbrahim Tatlıses'in evi yanmıştı! İsyan eden İbrahim Tatlıses bakın neler söyledi.

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İbrahim Tatlıses’in evi yanmıştı! İsyan etti: Benim gençliğim yandı, aldığım ödüllerim yandı

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks sitede çıkan, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle 8 saatte kontrol altına alınan yangında büyük hasar meydana gelmişti.

İbrahim Tatlıses’in evi yanmıştı! İsyan etti: Benim gençliğim yandı, aldığım ödüllerim yandı

Binada ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in dairesinin de bulunduğu ortaya çıkmıştı. İbrahim Tatlıses yaptığı açıklamada, "Folkart'ta oturan bütün komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce geliyordum İzmir'e. Uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin" demişti.

İbrahim Tatlıses’in evi yanmıştı! İsyan etti: Benim gençliğim yandı, aldığım ödüllerim yandı

"GENÇLİĞİM YANDI..."

Ancak son yaşanan gelişmeler türkücüyü isyan ettirdi.

İbrahim Tatlıses’in evi yanmıştı! İsyan etti: Benim gençliğim yandı, aldığım ödüllerim yandı

Tatlıses sosyal medya hesabından "Herkes geçmiş olsun. Eviniz yanmış; ben diyorum evimiz yansa iyi benim gençliğim yandı 45 senede aldığım ödüllerim yandı ev ne ki 5 sene vergi rekortmeni olup aldığım ödüller yandı. Hâlâ siteyi yapanlar suçlu olduğu halde 'maliklerden nasıl para alırız'ın peşinde! Ben 5 kuruş vermem" dedi.

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