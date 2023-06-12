İbrahim Tatlıses'in evi yanmıştı! İsyan etti: "Benim gençliğim yandı, aldığım ödüllerim yandı"

Tatlıses sosyal medya hesabından "Herkes geçmiş olsun. Eviniz yanmış; ben diyorum evimiz yansa iyi benim gençliğim yandı 45 senede aldığım ödüllerim yandı ev ne ki 5 sene vergi rekortmeni olup aldığım ödüller yandı. Hâlâ siteyi yapanlar suçlu olduğu halde 'maliklerden nasıl para alırız'ın peşinde! Ben 5 kuruş vermem" dedi.