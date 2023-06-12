Yeşilçam efsanesi Filiz Akın'dan haber var! Bir süredir hastalığıyla mücadele ediyordu! Son sağlık durumunu şu sözlerle duyurdu
Yeşilçam güzeli Filiz Akın'ın son sağlık durumu nasıl merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda operasyon geçiren Akın, üst kulağından şüpheli bir doku olduğunu söyleyerek, sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Filiz Akın, sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez ameliyat olmuştu. Filiz Akın'ın son sağlık durumundan haber var. Akın, Instagram hesabından açıklama yaptı. İşte detaylar...
12.06.2023 09:38 - Son Güncelleme: 12.06.2023 09:38
Usta oyuncu Filiz Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulağından operasyon geçirdiğini açıklamıştı.
Öte yandan Filiz Akın, aylar önce akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Üç gün yoğun bakımda kalan Akın, ardından normal odaya alınmıştı.