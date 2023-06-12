Yeşilçam efsanesi Filiz Akın’dan haber var! Bir süredir hastalığıyla mücadele ediyordu! Son sağlık durumunu şu sözlerle duyurdu

Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası"nın bir parçası olan Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu. Usta oyuncu yeni paylaşımıyla son sağlık durumunu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...