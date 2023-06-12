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Yeşilçam efsanesi Filiz Akın'dan haber var! Bir süredir hastalığıyla mücadele ediyordu! Son sağlık durumunu şu sözlerle duyurdu

Yeşilçam güzeli Filiz Akın'ın son sağlık durumu nasıl merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda operasyon geçiren Akın, üst kulağından şüpheli bir doku olduğunu söyleyerek, sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Filiz Akın, sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez ameliyat olmuştu. Filiz Akın'ın son sağlık durumundan haber var. Akın, Instagram hesabından açıklama yaptı. İşte detaylar...

12.06.2023 09:38 - Son Güncelleme: 12.06.2023 09:38
Yeşilçam efsanesi Filiz Akın’dan haber var! Bir süredir hastalığıyla mücadele ediyordu! Son sağlık durumunu şu sözlerle duyurdu

Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası"nın bir parçası olan Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu. Usta oyuncu yeni paylaşımıyla son sağlık durumunu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

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Yeşilçam efsanesi Filiz Akın’dan haber var! Bir süredir hastalığıyla mücadele ediyordu! Son sağlık durumunu şu sözlerle duyurdu

Usta oyuncu Filiz Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulağından operasyon geçirdiğini açıklamıştı.

Yeşilçam efsanesi Filiz Akın’dan haber var! Bir süredir hastalığıyla mücadele ediyordu! Son sağlık durumunu şu sözlerle duyurdu

Akın, kulağının üst kısmında şüpheli bir doku olduğunu söyleyerek, sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

Yeşilçam efsanesi Filiz Akın’dan haber var! Bir süredir hastalığıyla mücadele ediyordu! Son sağlık durumunu şu sözlerle duyurdu

Usta oyuncu, "Geçen cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam efsanesi Filiz Akın’dan haber var! Bir süredir hastalığıyla mücadele ediyordu! Son sağlık durumunu şu sözlerle duyurdu

Öte yandan Filiz Akın, aylar önce akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Üç gün yoğun bakımda kalan Akın, ardından normal odaya alınmıştı.

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