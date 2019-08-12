İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş hakkındaki bu gerçeği az kişi biliyor! Daha 13 yaşında...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş, Çukur dizisinde Sultan Koçovalı karakterine hayat vererek izleyicinin beğenisini almayı başardı. 62 yaşındaki Perihan Savaş'ın hayatı da filmlere konu olacak türden. Perihan Savaş'ın hayatı ile belki de ilk defa duyacağınız bu gerçeklere çok şaşıracaksınız... 16 yaşında Altın Portakal alan Perihan Savaş'ın hayatı da filmlerini aratmayacak kadar sıra dışı... Aslında adı Şerife Perihan olan Perihan Savaş'ın röportajlarında anlatıkları çocukluk anılarında dikkat çeken birçok detay var... Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses ve Yılmaz Zafer ile birlikteliklerinden Melek Zübeyde Tatlı ve Savaş Zafer olmak üzere iki çocuğu var. Şimdilerde çocukları ve torunları ile mutlu bir hayat süren usta oyuncu Perihan Savaş zor günler geçirmiş. İşte gençlik döneminde yaptığı hatalar, şöhret basamaklarını tırmanışı ve yaşadığı acılar ile Perihan Savaş'ın hayat hikayesi...

12.08.2019 16:42 - Son Güncelleme: 12.08.2019 16:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





