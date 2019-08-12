İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş hakkındaki bu gerçeği az kişi biliyor! Daha 13 yaşında...
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş, Çukur dizisinde Sultan Koçovalı karakterine hayat vererek izleyicinin beğenisini almayı başardı. 62 yaşındaki Perihan Savaş'ın hayatı da filmlere konu olacak türden. Perihan Savaş'ın hayatı ile belki de ilk defa duyacağınız bu gerçeklere çok şaşıracaksınız... 16 yaşında Altın Portakal alan Perihan Savaş'ın hayatı da filmlerini aratmayacak kadar sıra dışı... Aslında adı Şerife Perihan olan Perihan Savaş'ın röportajlarında anlatıkları çocukluk anılarında dikkat çeken birçok detay var... Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses ve Yılmaz Zafer ile birlikteliklerinden Melek Zübeyde Tatlı ve Savaş Zafer olmak üzere iki çocuğu var. Şimdilerde çocukları ve torunları ile mutlu bir hayat süren usta oyuncu Perihan Savaş zor günler geçirmiş. İşte gençlik döneminde yaptığı hatalar, şöhret basamaklarını tırmanışı ve yaşadığı acılar ile Perihan Savaş'ın hayat hikayesi...
Perihan Savaş 14 Haziran 1955'te İstanbul Aksaray'da doğar. Aslında adı Şerife Perihan'dır. Şerife Perihan Şehzadebaşı İlkokulu'ndan sonra Ahmet Rasim Ortaokulu'na gider. Daha çocukken evde oynadığı oyunlar ve söylediği şarkılarla annesi Fahrünnisa Hanım'ın arkadaşı olan komşuları Suna Pekuysal'ın dikkatini çeker.
Suna Pekuysal ''Bu kızda kıvılcım var, sanatçı olacak galiba'' der. Perihan 7 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'ne girer. Perihan Savaş bir röportajında o günleri şöyle anlatır: ''Çocukken çok kilolu olduğumu hatırlıyorum. Hatta doktor anneme 'Ne yaptın bu çocuğa, ne yedirdin? Derhal zayıflamalı' demiş. Tiyatroya başlayınca zayıfladım...''
İNCE ÇORAP VE MAKYAJA ANNE YASAĞI
Perihan Savaş'ın ilk gençliği ise anne baskısı altında geçer. Perihan Savaş bir röportajında o dönemini şöyle anlatır: ''Annem çok kuralcı ve despottu. Sokağa çıkarmazdı. 14-15 yaşına gelmişim, bacaklarımda kıllar var, onları aldırtmaz. Bacak tüylerini aldırmak ayıptı ona göre. İnce çorap da giydirmezdi. Tüyler var ve soket çorap giyiyorsun düşün, tam bir facia...''
Nedim Bey'in bu evlilikten beklentisi ise askeri okuldan çıkabilmektir. O dönem askeri okullarda evlenen öğrenci okuldan atılmaktadır. Perihan Savaş bir röportajında şöyle anlatır: ''Ben evlenince aile baskısı azalır sanıyordum. Ama baskı sürdü. Ayrıca eşim tiyatroyu bırakmam için de baskı yapmaya başladı. Onun üzerine ben de bitsin bu evlilik diye söylenmeye başladım...''