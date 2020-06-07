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İbrahim Tatlıses'in eski eşi kızı Elif Ada ile videosunu paylaştı görenler şaşırdı! 'Babasının tıpkısı'

68 yaşında ünlü şarkısı İbrahim Tatlıses, uğradığı saldırı sonrası daha sakin bir hayatı seçmiş, gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Şimdilerde tahtı çocuklarına emanet. Başta Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak geliyor. Babalarının yolundan giderek müzik kariyeri yapmayı tercih eden ikilinin 5 kardeşi daha var. İbrahim Tatlıses'in İdo ve Dilan dışında Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı ve en küçük kızı Elif Ada Tatlı olmak üzere toplamda 7 çocuğu var. En küçükleri ise Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan Elif Ada Tatlıses. Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile birlikte geçtiğimiz günlerde Alaçatı'ya gitti. Instagram hesabından kızı ile yeni video yayınlayan Yıldız'a yorum ve beğeni yağdı. İbrahim Tatlıses'in küçük kızını görenler ise babasına benzerliğini konuşuyor...

07.06.2020 16:59 - Son Güncelleme: 07.06.2020 17:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





