Gençliğim Eyvah'ın Arif Asmalı'sı Cengiz Bozkurt'u görenler tanıyamadı! İşte o fotoğraf...
Atv'nin yılın en renkli komedisi olmaya aday yeni dizisi Gençliğim Eyvah'ın yayın tarihi belli oldu. 15 Haziran Pazartesi izleyicisi ile buluşacak olan dizide aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesi anlatılacak. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip dizide Arif Asmalı karakteri ile dikkat çeken oyuncu Cengiz Bozkurt'un çocukluk fotoğrafını görenler şaşırdı. Gençliğim Eyvah'ın Arif Asmalı'sı Cengiz Bozkurt ve ünlülerin çocukluk halleri...
Cengiz Bozkurt 24 Aralık 1965 Nevşehir doğumludur ve 55 yaşının içindedir. Üstün bir komedi yeteneğine ve zekaya sahip olan Cengiz Bozkurt ODTÜ Fizik kazanarak zekasını ispat etmiş ama oldukça zor olan bölümü bırakıp tiyatroya merak salınca oldukça eleştirilmiş. Hiç bir eleştiriye kulak asmayan Cengiz Bozkurt İngiltere'ye giderek tiyatro eğitimi almıştır.
Atv'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah'da Kebapçı Arif, Adanalı kindar ve fırıldak bir adamdır. Sürekli eşi Hacer'in arkasından iş çevirir. Suzan, Ahmet ve Ali'nin babası olan Arif bir de İtalyan bir kadın ile yaşadığı ilişkiden Zola isminde bir oğlu olduğunu yıllar sonra öğrenir. Zola'yı ailesinden saklamak için yeni oyunlara girişen Arif bu arada ezeli rakibi Zekeriya ile didişmekten da geri kalmaz.
Gençliğim Eyvah dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda, Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Burak Tozkoparan, Ekin Mert Daymaz, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor. Dizide Arif Asmalı karakteriyle dikkat çeken başarılı oyuncu Cengiz Bozkurt'u görenler tanıyamadı! İşte ünlülerin çocukluk halleri...