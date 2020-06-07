Gençliğim Eyvah'ın Arif Asmalı'sı Cengiz Bozkurt'u görenler tanıyamadı! İşte o fotoğraf...

Atv'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah'da Kebapçı Arif, Adanalı kindar ve fırıldak bir adamdır. Sürekli eşi Hacer'in arkasından iş çevirir. Suzan, Ahmet ve Ali'nin babası olan Arif bir de İtalyan bir kadın ile yaşadığı ilişkiden Zola isminde bir oğlu olduğunu yıllar sonra öğrenir. Zola'yı ailesinden saklamak için yeni oyunlara girişen Arif bu arada ezeli rakibi Zekeriya ile didişmekten da geri kalmaz.