İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde ortaya çıktı! Gözden uzak yaşıyordu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin paylaştı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses,uzun süredir aşk yaşadığı Levent Dörter ile nikah masasına oturdu, düğünün yankıları hala sürüyor. Düğüne İdo Tatlıses, Melek Zübeyde, Yasemin Şefkatli'nin yanı sıra İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen Elif, Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde de katıldı. Melek Zübeyde, İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'nin paylaşımında ortaya çıktı. Annesi Perihan Savaş'a olan benzerliği gözlerden kaçmadı.
14.10.2022 10:19 - Son Güncelleme: 14.10.2022 10:19
PERİHAN SAVAŞ'IN KIZI MERAK KONUSU OLDU
Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.