İbrahim Tatlıses ve Küçük İbo yıllar sonra buluştu son haliyle gündem oldu! Hülya Avşar’ın kucağın oturan Küçük İbo artık 38’nde

"GÜZELDİ"

O günleri anlatan Küçük İbo, 'Ben o zaman küçüktüm, programda akış öyle gerçekleşti, Ben de kucağına oturdum, o an için güzeldi diyebilirim, o yaşta Hülya Avşar'ın kucağına oturmak bir şerefti, bana hala kucağına nasıldı diye soran oluyor ben de güzeldi cevabını veriyorum' demişti.