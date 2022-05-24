İbrahim Tatlıses ve Küçük İbo yıllar sonra buluştu son haliyle gündem oldu! Hülya Avşar'ın kucağın oturan Küçük İbo artık 38'nde
İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterildiğinde henüz küçük yaşlarda, yanık türküler söyleyen bir çocuktu Küçük İbo... Hem güzel sesi hem de sevimli tavırlarıyla gönülleri kazandı, ardından dizilerde boy göstermeye başladı. Bir dönem yayında Hülya Avşar'ın kucağına oturmasıyla da çok konuşulmuştu. Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük İbo'nun ünü bir anda son buldu. Şimdi 38 yaşında olan şarkıcı gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük bir dönem veliahtı olarak gösterildiği İbrahim Tatlıses'le, yıllar sonra yan yana geldi.
24.05.2022 09:20 - Son Güncelleme: 24.05.2022 09:20
'Küçük İbo' Halil İbrahim Küçük yıllar geçse de Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu 20 sene önceki programın hala gündeme gelmesi hakkındaki soruları yanıtlamıştı geçtiğimiz günlerde.