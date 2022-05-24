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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses ve Küçük İbo yıllar sonra buluştu son haliyle gündem oldu! Hülya Avşar'ın kucağın oturan Küçük İbo artık 38'nde

İbrahim Tatlıses ve Küçük İbo yıllar sonra buluştu son haliyle gündem oldu! Hülya Avşar'ın kucağın oturan Küçük İbo artık 38'nde

İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterildiğinde henüz küçük yaşlarda, yanık türküler söyleyen bir çocuktu Küçük İbo... Hem güzel sesi hem de sevimli tavırlarıyla gönülleri kazandı, ardından dizilerde boy göstermeye başladı. Bir dönem yayında Hülya Avşar'ın kucağına oturmasıyla da çok konuşulmuştu. Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük İbo'nun ünü bir anda son buldu. Şimdi 38 yaşında olan şarkıcı gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük bir dönem veliahtı olarak gösterildiği İbrahim Tatlıses'le, yıllar sonra yan yana geldi.

24.05.2022 09:20 - Son Güncelleme: 24.05.2022 09:20
İbrahim Tatlıses ve Küçük İbo yıllar sonra buluştu son haliyle gündem oldu! Hülya Avşar’ın kucağın oturan Küçük İbo artık 38’nde

Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984'te Urfa'da dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen küçük İbo çocuk yıldızların popüler olduğu bir dönemde herkes tarafından tanındı. Dizilerde oynayıp, konserler verdikten sonra birden unutulup gitti.

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İbrahim Tatlıses ve Küçük İbo yıllar sonra buluştu son haliyle gündem oldu! Hülya Avşar’ın kucağın oturan Küçük İbo artık 38’nde

'Küçük İbo' Halil İbrahim Küçük yıllar geçse de Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu 20 sene önceki programın hala gündeme gelmesi hakkındaki soruları yanıtlamıştı geçtiğimiz günlerde.

İbrahim Tatlıses ve Küçük İbo yıllar sonra buluştu son haliyle gündem oldu! Hülya Avşar’ın kucağın oturan Küçük İbo artık 38’nde

"GÜZELDİ"

O günleri anlatan Küçük İbo, 'Ben o zaman küçüktüm, programda akış öyle gerçekleşti, Ben de kucağına oturdum, o an için güzeldi diyebilirim, o yaşta Hülya Avşar'ın kucağına oturmak bir şerefti, bana hala kucağına nasıldı diye soran oluyor ben de güzeldi cevabını veriyorum' demişti.

İbrahim Tatlıses ve Küçük İbo yıllar sonra buluştu son haliyle gündem oldu! Hülya Avşar’ın kucağın oturan Küçük İbo artık 38’nde

Sık sık bazı konular geçince o programın yayınlanması ve kucak fotoğrafının sosyal medyada yer almasına alıştığını söyleyen Küçük İbo 'Bu sorudan da sıkılmaya başladım' açıklamasını yapmıştı.

İbrahim Tatlıses ve Küçük İbo yıllar sonra buluştu son haliyle gündem oldu! Hülya Avşar’ın kucağın oturan Küçük İbo artık 38’nde

İbo, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım. Daha bilinçli adımlar atardım" diye konuşmuştu.

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