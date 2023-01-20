İbrahim Tatlıses ve eski hayat arkadaşı Derya Tuna'dan oğulları İdo ile bomba kare! 'En büyük aşkı biz yaşadık' demişti o görüntü ortaya çıktı.

Derya Tuna geçtiğimiz yıllarda, "Gerçekten çok büyük bir aşktı. Hatta İbrahim Tatlıses'le en güzel ve en büyük aşkı biz yaşadık. Bizim aşkımızdan büyük bir aşkı başkasıyla yaşadığını düşünmüyorum ve inanmıyorum." açıklaması yapmıştı. Ortaya çıka karenin ardından hala birbirlerine çok yakıştırılan eski aşıklar gündem oldu. Öte yandan Mehmet Ali Erbil'in eşleri ve çocukları da merak konusu oldu.