İbrahim Tatlıses ve eski hayat arkadaşı Derya Tuna'dan oğulları İdo ile bomba kare! 'En büyük aşkı biz yaşadık' demişti o görüntü ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses ve eski hayat arkadaşı Derya Tuna'dan oğulları İdo ile bomba kare! 'En büyük aşkı biz yaşadık' demişti o görüntü ortaya çıktı. 4 çocuğu olan İbrahim Tatlıses oğlu İdo Tatlıses'i 2021 yılında evlendirmişti. Yıllar önce verdiği bir röportajda İbrahim Tatlıses'e büyük saygı duyduğunu ancak bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını belirten ve "Bir araya gelmemiz mümkün değil ama Tatlıses'le en büyük aşkı biz yaşadık." diyen Derya Tuna, İbrahim Tatlıses ve oğlu ile kahvaltıda bir araya geldi.
20.01.2023 17:03 - Son Güncelleme: 20.01.2023 17:11
'EN BÜYÜK AŞKI BİZ YAŞADIK' DEMİŞTİ...
İbrahim Tatlıses ve eski hayat arkadaşı Derya Tuna'dan oğulları İdo ile bomba kare! 'En büyük aşkı biz yaşadık' demişti o görüntü ortaya çıktı.
İbrahim Tatlıses ve eski hayat arkadaşı Derya Tuna'nın bu karesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Derya Tuna geçtiğimiz yıllarda, "Gerçekten çok büyük bir aşktı. Hatta İbrahim Tatlıses'le en güzel ve en büyük aşkı biz yaşadık. Bizim aşkımızdan büyük bir aşkı başkasıyla yaşadığını düşünmüyorum ve inanmıyorum." açıklaması yapmıştı. Ortaya çıka karenin ardından hala birbirlerine çok yakıştırılan eski aşıklar gündem oldu. Öte yandan Mehmet Ali Erbil'in eşleri ve çocukları da merak konusu oldu.