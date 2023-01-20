6 ay önce sessiz sedasız evlenmişti! Leyla Lydia Tuğutlu suda doğum yaptı! Anne olan oyuncunun eşi bakın hangi oyuncu çıktı
2008 Türkiye Güzeli Leyla Lydia Tuğutlu, verdiği bir röportajda evlendiğini açıklayarak herkesi şoke etmişti. Almanya'da sessiz sedasız nikah masasına oturan ünlü oyuncunun hamile olduğu da ortaya çıkmıştı. Karnı burnunda pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Tuğutlu, bebeğine kavuştu. İlk kez anne olma sevincini yaşayan oyuncu, suda doğum yöntemini tercih etti. Öte yandan Tuğutlu'nun sessiz sedasız evlendiği eşi de merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte detaylar...
20.01.2023 18:29 - Son Güncelleme: 20.01.2023 18:29
2008 Türkiye Güzeli Leyla Lydia Tuğutlu, verdiği bir röportajda "Pandemi öncesinde İtalya'da evlilik teklifimi zaten almıştım. Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün ile hızlıca evlendik" diyerek müjdeli haberi duyurmuştu.
Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Tuğutlu, bebeğine kavuştu. Sağlıklı bir şekilde çocuğunu dünyaya getiren Leyla Lydia Tuğutlu, suda doğum yöntemini tercih etti.