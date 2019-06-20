İpek Tuzcuoğlu'nu görenler şok oldu! İşte İpek Tuzcuoğlu'nun son hali...

İpek Tuzcuoğlu, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bir AVM'de objektiflere takıldı. "Artık sakin bir hayat sürüyorum, o yüzden beni görmüyorsunuz. Nişantaşı gibi popüler yerlere de çok nadir geliyorum." diyen İpek Tuzcuoğlu'nun bir hayli zayıfladığı gözlerden kaçmadı. 47 yaşındaki güzel oyuncu İpek Tuzcuoğlu'nun yıllara meydan okuyan görüntüsü takipçilerinden tam not aldı. Daima bakımlı ve genç görüntüsüne alışık olduğumuz ünlülerin zaman içindeki değişimini görmeye hazır mısınız? İşte İpek Tuzcuoğlu ve diğer ünlülerin değişimleri...

20.06.2019 12:43 - Son Güncelleme: 20.06.2019 12:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





