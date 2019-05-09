İbrahim Kutluay ile Demet Şener Kılıçları çekti! İbrahim Kutluay: Her türlü şiddetine rağmen...

Protokol ve mahkeme kararları bu şahıs tarafından yok sayılmakta ve bu şahıs kendini hukuktan üstün görmektedir.



Mahkeme kararına göre iki çocuğumun özel sağlık sigortalarının kendisi tarafından karşılanması gerekirken, kendisi çocuklarımın özel sağlık sigortalarını dahi iptal ettirecek psikolojidedir.



Bir anne olarak çocuklarımın hakkını korumakla yükümlüyüm. Kendi çocuklarını bile düşünmeyen bu şahsın tarafıma yaptığı psikolojik şiddete rağmen, dik durmaktan ödün vermeden hayatıma devam edeceğim.

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