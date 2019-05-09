İbrahim Kutluay ile Demet Şener Kılıçları çekti! İbrahim Kutluay: Her türlü şiddetine rağmen...
İbrahim Kutluay, Demet Şener'in kendisine yaptığı suçlamayla ilgili açtı ağzını yumdu gözünü. İbrahim Kutluay, 'Nafaka ödemiyor' diyerek kendisini icraya veren eski eşi Demet Şener hakkında zehir zemberek açıklama yaptı. Tehdit iddiasıyla hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı da verilen Kutluay, "Hayatta tek işi, bitmiş boşanma davası üzerinden meşhur kalmaya devam etmeye çalışmak olan ve bu sebeple ödenmiş nafakaları bile ödenmemiş göstermeye çalışan zihniyetlere yazıklar olsun!" dedi.
İbrahim Kutluay ile Demet Şener arasında sular durulmuyor. Eski manken Demet Şener'le iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay'ın 14 yıllık evliliği 25 Mart'ta bitse de ikilinin arasındaki kavga bitmek bilmiyor… Şener, kendisini Edwina Sponza'yla aldattığını öne sürdüğü Kutluay'ı aylık 32 bin 500 liralık iştirak nafakasını ödemediği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde mahkemeye vermişti. Şener, iki aydır nafakayı ödemediğini öne sürdüğü İbo'ya ihtiyati haciz kararı aldırmıştı. Eski eşinin kendisini arayarak tehdit ve hakaret ettiğini de öne süren Şener, İbo'ya bir ay uzaklaştırma kararı aldırarak da herkesi şoke etti..
Demet Şener'in dava yağmuruna tuttuğu İbrahım Kutluay sessizliğini bozdu: Yazıklar olsun
Demet Şener ile İbrahim Kutluay, kılıçları çekti. Şener, nafakayı ödemediği gerekçesiyle İbo'ya haciz kararı aldırdı. Tehdit iddiasıyla hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı da verilen Kutluay, reklamla suçladığı eski eşine 'Yazıklar olsun' diye seslendi. Şener ise 'Her türlü şiddetine rağmen dik durmaya devam edeceğim' dedi...
"BOŞANMA DAVASI ÜZERİNDEN MEŞHUR KALMAYA DEVAM ETMEYE ÇALIŞIYOR!"
İbrahim Kutluay ise dün avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada şu sert sözlerle Şener'i reklam yapmakla suçladı: "Nafakalarla ilgili ödemeler icra takibi başlatılmadan evvel yapıldığı halde, tarafıma ödeme emri gönderilmiştir. Bu icra takibinin, hukuka aykırı nitelikte ve açıkça kötü niyetli olması sebebiyle, icra takibine itirazlarımın kabulüne dair şikayet davası açılmıştır. Bu nedenlerle; hayattaki tek işi, bitmiş boşanma davası üzerinden meşhur kalmaya devam etmeye çalışmak olan ve bu sebeple ödenmiş nafakaları bile ödenmemiş göstermeye çalışan zihniyete yazıklar olsun.".
Protokol ve mahkeme kararları bu şahıs tarafından yok sayılmakta ve bu şahıs kendini hukuktan üstün görmektedir.
Mahkeme kararına göre iki çocuğumun özel sağlık sigortalarının kendisi tarafından karşılanması gerekirken, kendisi çocuklarımın özel sağlık sigortalarını dahi iptal ettirecek psikolojidedir.
Bir anne olarak çocuklarımın hakkını korumakla yükümlüyüm. Kendi çocuklarını bile düşünmeyen bu şahsın tarafıma yaptığı psikolojik şiddete rağmen, dik durmaktan ödün vermeden hayatıma devam edeceğim.
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