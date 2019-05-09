Yeşilçam'ın güzellerinden Müjde Ar hakkındaki bu gerçek herkesi şok edecek!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Müjde Ar hakkındaki bu gerçek sizi çok şaşırtacak... Yeşilçam sinemasınde yüzlerce filmde rol alan Müjde Ar, Kemal Sunal, Şener Şen, Tarık Akan gibi birçok usta isimle başrolde oynadı. Unutulmaz filmlerin başarılı kadın oyuncusu Müjde Ar'ı meğer yanlış tanıyormuşuz. İşte özellikle Kibar Feyzo filmi ile hatırlanan Müjde Ar'ın gerçek ismi...

09.05.2019 10:34 - Son Güncelleme: 09.05.2019 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





