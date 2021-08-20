İbrahim Büyükak oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! Ünlü isimler yorum yağdırdı minik Aslan’ın annesi ile benzerliği olay oldu
İbrahim Büyükak oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! Nurdan Beşen ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, geçen aylarda oğlu Aslan Oktay'ı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tatmıştı. Oğluyla verdiği pozları sık sık sosyal medya hesabında yayınlayan ve bu paylaşımlarına yazığı esprili notlarla dikkat çeken Büyükak, son yayınladığı fotoğrafta Aslan Oktay'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Büyükak'ın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Yorumların ardı arkası kesilmezken minik Aslan'ın annesi ile benzerliği dikkat çekti. İşte İbrahim Büyükak'ın minik oğlu Aslan Oktay...
20.08.2021 18:53
- Son Güncelleme: 20.08.2021 18:53
Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Nurdan Beşen ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, geçen aylarda oğlu Aslan Oktay'ı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tatmıştı.
Oğluyla verdiği pozları sık sık sosyal medya hesabında yayınlayan ve bu paylaşımlarına yazığı esprili notlarla dikkat çeken Büyükak, son yayınladığı fotoğrafta Aslan Oktay'ın yüzünü ilk kez gösterdi.
Paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları, Aslan Oktay'ı annesine benzetti.