İbrahim Büyükak oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! Ünlü isimler yorum yağdırdı minik Aslan’ın annesi ile benzerliği olay oldu

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Nurdan Beşen ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, geçen aylarda oğlu Aslan Oktay'ı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tatmıştı.