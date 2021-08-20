Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ‘Göbeğimi kapatamıyorum’ dedi paylaştı! O video olay oldu mini taytıyla spor salonunda...
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar doğuma günler kala paylaştı! Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Hülya Koçyiğit'in kendisine benzerliğiyle çok konuşulan torunu Aslışah Alkoçlar, bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı. Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Alkoçlar, doğuma günler kala yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kaan Demirağ ile Şubat 2021'de nikah masasına oturan Alkoçlar, spor salonunda ayna karşısında çektiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. Mini taytı ile objektif karşısına geçen ve paylaşımına 'Göbeğimi kapatamıyorum' notunu ekleyen sosyetik güzelin videosu, kısa sürede gündem oldu. İşte Aslışah Alkoçlar'ın o paylaşımı...
20.08.2021 19:21
- Son Güncelleme: 20.08.2021 19:36
Yeşilçam oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, Şubat 2021'de Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu.
Doğuma günler kala spor salonunda paylaşım yapan Aslışah Alkoçlar, ayna karşısında çektiği videoya "Gözümü burada açtım. Artık göbeğimi kapatamıyorum" notunu düştü.
Mini taytıyla objektif karşısına geçen Aslışah Alkoçlar'ın büyüyen karnı dikkat çekerken paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.