Huylu huyundan vazgeçmez! Seda Sayan ve Safiye Soyman paylaştı sosyal medya yıkıldı! Seda Sayan'a uyup estetik yaptıran Safiye Soyman...
Magazin dünyasının ünlü kankaları Seda Sayan ile Safiye Soyman, yine yaptı yapacağını... Safiye Soyman, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Seda Sayan'ın aklına uyup bıçak altına yatmış, son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti. Ancak tüm bu estetik müdahalelere rağmen, huylu huyundan vazgeçmedi. Önceki gün birlikte fotoğraf paylaşan ikili bebek filtresinden vazgeçmedi.
03.04.2023 12:30 - Son Güncelleme: 03.04.2023 12:30
Son dönemde değişimiyle epey dikkat çeken Safiye Soyman geçtiğimiz yıllarda estetik iddialarıyla bir kez daha gündeme gelmişti.
Hatta geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Seda Sayan'ın önerisiyle lolita lift adı verilen bir işlem yaptırmıştı. Ancak huylu huyundan vazgeçmiyor.