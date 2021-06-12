Hüseyin Turan’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan gören şaştı kaldı işte Hüseyin Turan’ın güzel eşi Deniz…

Hüseyin Turan'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan gören şaştı kaldı… Konuk olduğu bir televizyon programının ardından gündem olan ünlü türkücü Hüseyin Turan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle "Hüseyin Turan'ın eşi kim" sorusunun yanıtını aradı. Turan'ın 2005 yılında nikah masasına oturduğu eşini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Hüseyin Turan'ın güzel eşi Deniz Turan…

12.06.2021 01:38 - Son Güncelleme: 12.06.2021 01:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





