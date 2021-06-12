Vav TV İzle

Hüseyin Turan’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan gören şaştı kaldı işte Hüseyin Turan’ın güzel eşi Deniz…

Hüseyin Turan'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan gören şaştı kaldı… Konuk olduğu bir televizyon programının ardından gündem olan ünlü türkücü Hüseyin Turan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle "Hüseyin Turan'ın eşi kim" sorusunun yanıtını aradı. Turan'ın 2005 yılında nikah masasına oturduğu eşini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Hüseyin Turan'ın güzel eşi Deniz Turan…

12.06.2021 01:38 - Son Güncelleme: 12.06.2021 01:38
Hüseyin Turan’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan gören şaştı kaldı işte Hüseyin Turan’ın güzel eşi Deniz…

Konuk olduğu bir televizyon programının ardından gündem olan ünlü türkücü Hüseyin Turan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle "Hüseyin Turan'ın eşi kim" sorusunun yanıtını aradı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hüseyin Turan’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan gören şaştı kaldı işte Hüseyin Turan’ın güzel eşi Deniz…

Yıllar önce verdiği bir röportajda "Eşim Deniz'le İzmir'de tanışıp 2005'te evlendik. Büyük bir aşk evliliği" ünlü türkücünün eşini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta ünlü türkücü Hüseyin Turan olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

Hüseyin Turan’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan gören şaştı kaldı işte Hüseyin Turan’ın güzel eşi Deniz…

TİMUÇİN ESEN

Hüseyin Turan’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan gören şaştı kaldı işte Hüseyin Turan’ın güzel eşi Deniz…

TİMUÇİN ESEN VE EŞİ BİLGE TÜRE

Hüseyin Turan’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan gören şaştı kaldı işte Hüseyin Turan’ın güzel eşi Deniz…

SİNEM ÜNSAL