Yeşilçam ve Türk dizi tarihinin en zarif isimlerinden biri olan Aydan Şener, bugünkü oyuncuların sahip olduğu lüks çalışma koşullarının temellerini nasıl attığını paylaştı. Güzelliği ve oyunculuğuyla bir döneme damga vuran Şener, o yılların imkansızlıkları içinde verdiği "konfor" mücadelesinin detaylarını vererek, sektörün geçirdiği evrimi gözler önüne serdi. İşte ünlü sanatçının gündem yaratan o açıklamaları ve Yeşilçam'ın perde arkasındaki zorluklar...
"FON BEZLERİ ARKASINDA GİYİNİRDİK"
Dış çekimlerde yaşanan dramatik anlara da değinen ünlü oyuncu, mahremiyetin ne kadar zor sağlandığını şu çarpıcı cümlelerle dile getirdi: "Şu anda çok daha konforlu oyuncular. Eskiden sete fon bezleri çekilir, onların arkasında giyinirdik. Dış çekimlerde ise insanların evlerinin kapısını çalıp 'Sizde giyinebilir miyiz' diye sorardık. Karavanlar yoktu"
İlk karavan isteğinin kendi tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Yeşilçam yıldızı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sete karavan isteyen ilk oyuncu olabilirim. Hatta o zaman için bu kapris gibi adlandırılmıştı. O kadar olmayacak bir şeydi ki. 'Nasıl yani? Karavan mı istiyor' demişlerdi. Ama Osman Yağmurdereli getirmişti ve 'Starım, sen iste ben getiririm' demişti. Öyle tatlıydı. Şimdi herkesin ayrı ayrı çalışma alanları var."
TESCİLLİ GÜZELİN ARKASINDAKİ "DEV" DESTEK
1981 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik ve oyunculuk kariyerine adım atan Şener'in bu zorlu yoldaki en büyük destekçisi ise sinemanın efsane ismi Suzan Avcı olmuş. Bursa'dan İstanbul'a uzanan bu yolculukta teyzesinin kendisine kol kanat gerdiğini anlatan Şener, aralarındaki bağı tarif etti.
Teyzesinin hayatındaki kritik rolünü anlatmaya devam eden sanatçı, aile bağlarının sektörel başarısındaki etkisini şu sözlerle perçinledi: "Bursa'da yaşıyorduk. O da İstanbul'daydı ama biz İstanbul ziyaretlerimizde mutlaka ona giderdik. Annemle teyze çocuklarıdır Suzan Avcı."
Oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Canım teyzem, anne yarısıdır benim için. Bu sektöre dahil olup İstanbul'a geldikten sonra anne-kız gibi olduk. Çünkü ailem henüz Bursa'daydı. Teyzem bana çok sahip çıkmıştır. Bende yeri çok özeldir. Aynı sektörden birinin böyle bir yakınlıkta olması; o da çok büyük bir şans gerçekten."
MİRASIN KAYNAĞI: YEŞİLÇAM'IN "VAMP" KRALİÇESİ SUZAN AVCI KİMDİR?
Aydan Şener'in "anne yarısı" olarak tanımladığı teyzesi Suzan Avcı, Türk sinemasının en karakteristik yüzlerinden biridir. 25 Eylül 1934 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Avcı, Kırım ve Kazan Tatarı bir ailenin kızıdır.
Küçük yaşta babasını kaybettikten sonra tekstil fabrikalarında çalışarak hayat mücadelesine atılan sanatçı, sinemaya olan tutkusunu zorluklara göğüs gererek gerçeğe dönüştürdü.
HOLLYWOOD'U REDDETTİ
1956 yılında adım attığı sinemada, canlandırdığı "kötü kadın" ve "vamp kadın" rolleriyle bir kült haline gelen Suzan Avcı, Mahalle Arkadaşları, Bekarlık Sultanlıktır, Ömerçip gibi birçok yapımda oynadı. Elia Kazan'ın bizzat Hollywood'a götürmeyi teklif ettiği ancak bu teklifi geri çevirerek kendi topraklarında kalmayı seçen Avcı, yıllarca beyazperdede yol aldı.
ACI VE BAŞARI BİR ARADA
Senarist Erdoğan Tünaş ile yaptığı evlilik ve oyuncu Binnaz Avcı'nın annesi olmasıyla sanat dünyasında kök salan ünlü isim, 1997 yılında oğlu Mete'yi kaybetmenin derin acısını yaşadı.
MERAK EDİLENLER
Aydan Şener kaç yılında Türkiye Güzeli oldu? Aydan Şener, 1981 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'nda birinci seçilmiştir.
Yeşilçam setlerine karavanı ilk kim getirdi? Aydan Şener'in talebi üzerine yapımcı Osman Yağmurdereli set ortamına karavanı getiren isim olmuştur.
Aydan Şener ile Suzan Avcı akraba mı? Evet, Suzan Avcı ve Aydan Şener'in annesi teyze çocuklarıdır. Şener, Suzan Avcı için "anne yarısı" ifadesini kullanmaktadır.
