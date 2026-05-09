İlk karavan isteğinin kendi tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Yeşilçam yıldızı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sete karavan isteyen ilk oyuncu olabilirim. Hatta o zaman için bu kapris gibi adlandırılmıştı. O kadar olmayacak bir şeydi ki. 'Nasıl yani? Karavan mı istiyor' demişlerdi. Ama Osman Yağmurdereli getirmişti ve 'Starım, sen iste ben getiririm' demişti. Öyle tatlıydı. Şimdi herkesin ayrı ayrı çalışma alanları var."