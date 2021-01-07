Haberler Galeri Magazin Hülya Avşar'ın yüzü mosmor oldu! Bir dönemin en sansasyonel yasak aşkına imza atan 'Hülya Avşar'a ne oldu?'

Hülya Avşar'ın yüzü mosmor oldu! Bir dönemin en sansasyonel yasak aşkına imza atan 'Hülya Avşar'a ne oldu?'

Hülya Avşar'ın yüzü mosmor oldu! Bir dönemin en sansasyonel yasak aşkına imza atan 'Hülya Avşar'a ne oldu?' sorusu sosyal medyada tartışılırken gerçek ortaya çıktı.geçtiğimiz günlerde Coşkun Sabah'ın Hülya Avşar ve Tanju Çolak yasak aşkını gündeme taşıması ile magazin gündemine bomba gibi düşen Hülya Avşar'ın yüzündeki morlukların nedeni ortaya çıktı. İşte kardeşi Helin Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile Uludağ tatilinde olan Hülya Avşar'ın merak edilen fotoğrafının perde arkası...

07.01.2021 10:29 - Son Güncelleme: 07.01.2021 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





