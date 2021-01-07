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Hülya Avşar'ın yüzü mosmor oldu! Bir dönemin en sansasyonel yasak aşkına imza atan 'Hülya Avşar'a ne oldu?'

Hülya Avşar'ın yüzü mosmor oldu! Bir dönemin en sansasyonel yasak aşkına imza atan 'Hülya Avşar'a ne oldu?' sorusu sosyal medyada tartışılırken gerçek ortaya çıktı.geçtiğimiz günlerde Coşkun Sabah'ın Hülya Avşar ve Tanju Çolak yasak aşkını gündeme taşıması ile magazin gündemine bomba gibi düşen Hülya Avşar'ın yüzündeki morlukların nedeni ortaya çıktı. İşte kardeşi Helin Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile Uludağ tatilinde olan Hülya Avşar'ın merak edilen fotoğrafının perde arkası...

07.01.2021 10:29 - Son Güncelleme: 07.01.2021 10:55
Hülya Avşar'ın yüzü mosmor oldu! Bir dönemin en sansasyonel yasak aşkına imza atan 'Hülya Avşar'a ne oldu?'

Hülya Avşar'ın yüzü mosmor oldu, sosyal medya kullanıcıları ise nedenini estetiğe bağladı. Ancak gerçek bambaşka... Yeni yıla Uludağ'da giren Hülya Avşar, kızı Zehra ve kardeşi Helin Avşar ile kaldığı otelde poz verdi.

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Hülya Avşar'ın yüzü mosmor oldu! Bir dönemin en sansasyonel yasak aşkına imza atan 'Hülya Avşar'a ne oldu?'

Instagram pozlarıyla dikkat çeken Hülya Avşar'ın bir fotoğrafında yüzündeki morluk dikkat çekti. 'Sosyal medyada mor mu is mi?' tartışması başladı.

Hülya Avşar'ın yüzü mosmor oldu! Bir dönemin en sansasyonel yasak aşkına imza atan 'Hülya Avşar'a ne oldu?'

Hülya Avşar yapılan yorumlar üstüne dağda kayak yaptığı anları Instagram hesabından yayınladı. Avşar'ın yüzüne is sürdüğü görüldü. Böylece Avşar, estetik yaptırmadığı gözler önüne serdi.

Hülya Avşar'ın yüzü mosmor oldu! Bir dönemin en sansasyonel yasak aşkına imza atan 'Hülya Avşar'a ne oldu?'

Hülya Avşar'ın tacı neden alındı? İşte herkesin merake ettiği Hülya Avşar'ın gençliğinde tacının elinden alınmasına neden olan o fotoğraf...

Hülya Avşar'ın yüzü mosmor oldu! Bir dönemin en sansasyonel yasak aşkına imza atan 'Hülya Avşar'a ne oldu?'

1983 yılında Türkiye Güzeli seçilen Hülya Avşar'ın tacı, yarışma kurallarına aykırı nedenlerden dolayı elinden alınmıştı. Neler yaşandı o dönem ve sonrasında bir hatırlayalım...

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