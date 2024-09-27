SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Hülya Avşar’ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim! Kadir İnanır ve Kaya Çilingiroğlu itirafının ardından...

Hülya Avşar, konuk olduğu bir programda eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İhanet itirafıyla dikkat çeken ünlü isim kısa sürede gündem oldu. Bunun üzerine hayatı merak edilen Avşar kızının ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Hülya Avşar'ın 1983'te Kainat Güzellik Yarışması'nda kendisine takdim edilen tacının geri alınmasına neden olan ilk eşi kim...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 13:25 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 13:34
Hülya Avşar’ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim! Kadir İnanır ve Kaya Çilingiroğlu itirafının ardından...

Hülya Avşar, konuk olduğu bir programda eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hülya Avşar’ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim! Kadir İnanır ve Kaya Çilingiroğlu itirafının ardından...

Empati programına konuk olan Avşar, "İhanet nedir?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti ve Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinin bitişine de değindi.

Hülya Avşar’ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim! Kadir İnanır ve Kaya Çilingiroğlu itirafının ardından...

Hülya Avşar, şu ifadeleri kullandı: "İhanet vefa gibi bir şeyse affedilemez. Vefa benim kırmızı çizgim, hiç tahammül edemediğim bir şey. Aldatmak bile daha hafif kalıyor ihanetin yanında. İhanetin bağışlanması dinamiklere bağlı. Benim ilişkimde de buna benzer şeyler yaşadım"

SON DAKİKA