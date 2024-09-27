Hülya Avşar , konuk olduğu bir programda eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Empati programına konuk olan Avşar, "İhanet nedir?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti ve Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinin bitişine de değindi.

Hülya Avşar, şu ifadeleri kullandı: "İhanet vefa gibi bir şeyse affedilemez. Vefa benim kırmızı çizgim, hiç tahammül edemediğim bir şey. Aldatmak bile daha hafif kalıyor ihanetin yanında. İhanetin bağışlanması dinamiklere bağlı. Benim ilişkimde de buna benzer şeyler yaşadım"