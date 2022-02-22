Hülya Avşar'ın sevgilisiyle ilgili bomba iddia! Arto 'yeni sevgilisi onun sevgilisiymiş' dedi Seren Serengil canlı yayında küplere bindi...

SEREN KÜPLERE BİNDİ

Arto'nun Seren Serengil'e ''Sen bu konularda sessiz kalmazsın ama arkadaşın diye sesini çıkartmıyorsun, korumak için bir şey bulacaksın" demesi ise kavganın fitilini ateşledi. Seren Serengil "Belge istiyorum, ispat et" dedi.