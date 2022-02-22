Hülya Avşar'ın sevgilisiyle ilgili bomba iddia! Arto 'yeni sevgilisi onun sevgilisiymiş' dedi Seren Serengil canlı yayında küplere bindi
Hülya Avşar'ın sevgilisiyle ilgili bomba iddia! Arto 'yeni sevgilisi onun sevgilisiymiş' dedi, Seren Serengil canlı yayında küplere bindi... Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk haberi 12 yıl sonra Avşar kızından geldi. 1982 - 1983 yılları arasında Mehmet Tecirli ile, 1997 - 2005 yılları arasında ise Kaya Çilingiroğlu ile evlenen Hülya'nın, Çilingiroğlu'ndan Zehra adında bir kız evladı var. 58 yaşındaki Hülya yıllar sonra gönlünün kapılarını aşka aşkı, iş insanı Cemal Güzelci ile aşka 'evet' dedi. Arto, Hülya Avşar'ın yeni aşkı Cemal Güzelci ile ilgili bomba bir iddiayı gündeme getirince Serengil karşı çıktı, ortalık iyice gerildi.
'YENİ SEVGİLİSİ ONUN SEVGİLİSİYMİŞ'
Hülya Avşar'ın sevgilisiyle ilgili bomba iddia! Arto 'yeni sevgilisi onun sevgilisiymiş' dedi Seren Serengil canlı yayında küplere bindi...
Arto "Hülya Avşar'ın Senem Kuyucuoğlu programına çıkmış, ona yardım etmiş. Büyük bomba yeni sevgilisi onun sevgilisiymiş" dedi. Arto Hülya Avşar o dönem Senem Kuyucuoğlu'nu asistanı yaptığını da söyledi. Seren Serengil ise çok sevdiği Hülya Avşar'a toz kondurmak istemedi ve "Arkadaşlar mıymış? Ne zaman çıkmış? Saçmalama" diyerek tepki gösterdi.
SEREN KÜPLERE BİNDİ
Arto'nun Seren Serengil'e ''Sen bu konularda sessiz kalmazsın ama arkadaşın diye sesini çıkartmıyorsun, korumak için bir şey bulacaksın" demesi ise kavganın fitilini ateşledi. Seren Serengil "Belge istiyorum, ispat et" dedi.
Bu konuda anlaşamayan ikili canlı yayında gerildi. Seren Serengil sesini yükselterek "Artocum saçmasapan şeyler söylüyorsun. Bir tane belge çıkarın!" dedi. Arto ise "Sen de saçmalıyorsun. Avşar'ı sevdiğin için arka çıkıyorsun" diyerek tepki gösterdi.
12 YIL SONRA AŞKA 'EVET!
Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci meğer bakın kimmiş! 12 yıl sonra 'aşka evet' diyen Avşar kızının sevgilisi ile Amerikalı yıldız arasındaki bağlantı dikkat çekti.