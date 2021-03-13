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Hülya Avşar'ın 'sapyoseksüelim' açıklaması dillere düştü! Coşkun Sabah'ı Tanju Çolak'la aldattığı iddia edilen Avşar kızı meğer...

1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Hülya Avşar, eski sevgilisi Coşkun Sabah'ın itirafıyla yıllar öncesine götürmüştü. Ekranlara yıllar sonra geri dönen Hülya Avşar (57), özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

13.03.2021 16:22 - Son Güncelleme: 13.03.2021 16:22
Hülya Avşar'ın 'sapyoseksüelim' açıklaması dillere düştü! Coşkun Sabah'ı Tanju Çolak'la aldattığı iddia edilen Avşar kızı meğer...

Hülya Avşar özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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Hülya Avşar'ın 'sapyoseksüelim' açıklaması dillere düştü! Coşkun Sabah'ı Tanju Çolak'la aldattığı iddia edilen Avşar kızı meğer...

Hülya Avşar, bir hastanede arkadaşını ziyaret etti. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Avşar, hayatına kimseyi sokmamasının sebebini anlattı.

Hülya Avşar'ın 'sapyoseksüelim' açıklaması dillere düştü! Coşkun Sabah'ı Tanju Çolak'la aldattığı iddia edilen Avşar kızı meğer...

"ÖZGÜRLÜK ÇOK GÜZEL"
Ünlü oyuncu, "Ya ihtiyaç hissediyorsun diye abuk sabuk bir hayat yaşayacaksın ya da karşına düzgün biri çıkana kadar bekleyeceksin. Bir de ben çok alıştım, özgürlük çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar'ın 'sapyoseksüelim' açıklaması dillere düştü! Coşkun Sabah'ı Tanju Çolak'la aldattığı iddia edilen Avşar kızı meğer...

Avşar, "Para, seks... Bence özgürlük dünyanın en büyük mutluluğu. Bundan sonra kalk evlen. Onları unutun. Kafama göre birisi çıkarsa flört edebiliriz, hayatı yaşayabiliyoruz. Kızımı büyüttüm, herkesin kendine göre bir hayatı var" dedi.

Hülya Avşar'ın 'sapyoseksüelim' açıklaması dillere düştü! Coşkun Sabah'ı Tanju Çolak'la aldattığı iddia edilen Avşar kızı meğer...

57 yaşındaki yıldız, "Güçlü kadın olmak güzel bir şey de erkek de güçlü olmalı. Ben sapyoseksüelim zaten. Kesinlikle zeka. Zeka benim için büyük bir güç" şeklinde konuştu..