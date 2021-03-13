Hülya Avşar'ın 'sapyoseksüelim' açıklaması dillere düştü! Coşkun Sabah'ı Tanju Çolak'la aldattığı iddia edilen Avşar kızı meğer...

"ÖZGÜRLÜK ÇOK GÜZEL"

Ünlü oyuncu, "Ya ihtiyaç hissediyorsun diye abuk sabuk bir hayat yaşayacaksın ya da karşına düzgün biri çıkana kadar bekleyeceksin. Bir de ben çok alıştım, özgürlük çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.