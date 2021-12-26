Hülya Avşar'ın kucağına oturmuştu! "Ölmedim yaşıyorum" diyen İbrahim Tatlıses'in veliahtı Küçük İbo'dan bomba itiraf! 'Dudağından öptüm'

Eskisi kadar göz önünde değilsin. Neler yapıyorsun?



Müziğe devam ediyorum. Zaman zaman duraklamalarım oldu. Biliyorsunuz son 2 yıl pandemiden dolayı sahnelerden uzak kaldık. Türkiye ve Avrupa'da Almanya, İsviçre ve Hollanda gibi pek çok ülkede sahne alıyorum. Yakın zamanda da Avustralya'ya Melbourne'e gideceğiz.

Nerede yaşıyorsun?



Yaklaşık 25 senedir Avcılar'dayım. 96 yılında Unkapanı Plakçılar Çarşısı'na geldiğimde, bana albüm yapmak isteyen firmanın sahibi burada oturuyordu. O zaman tabii ki 12 yaşındaydım ve babam da Urfa'da öğretmendi, her zaman yanımda olamıyordu. Patronumla 'Birbirimize yakın olalım' dedim. Ailem de bir süre sonra buraya geldi.