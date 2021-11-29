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Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamıştı... Ece Ronay soluğu yeniden mahkemede aldı!

Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamıştı... Ece Ronay soluğu yeniden mahkemede aldı! Bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen fenomen ve şarkıcı Ece Ronay, son olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek sosyal medyada ve TV'de yayınlanan videolarını sarhoşken yayınladığını belirtip bu görüntülerin kaldırılmasını talep etti.

29.11.2021 09:42 - Son Güncelleme: 29.11.2021 09:45
Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşalamıştı... Ece Ronay soluğu yeniden mahkemede aldı!

Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamıştı... Ece Ronay soluğu yeniden mahkemede aldı!

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Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşalamıştı... Ece Ronay soluğu yeniden mahkemede aldı!

64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren ve mesajları ifşalayan Ronay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek sosyal medyada ve TV'de yayınlanan videolarını sarhoşken yayınladığını belirtip bu görüntülerin kaldırılmasını talep etti.

Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşalamıştı... Ece Ronay soluğu yeniden mahkemede aldı!

Ronay erişim engeli istediği videoların toplum ahlakı açısından uygun olmadığını belirtti. Dilekçeyi inceleyen Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, bu talebi reddetti.

Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşalamıştı... Ece Ronay soluğu yeniden mahkemede aldı!

Ece Ronay dilekçesinde "7-8 yıl önce alkollüyken bilinçsiz bir şekilde yayınladığım videolardan pişmanlık duyuyorum. Mehmet Ali Erbil de bu videolar üzerinden beni tehdit etmişti" dedi.

Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşalamıştı... Ece Ronay soluğu yeniden mahkemede aldı!

NELER YAŞANDI?
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtları ve mesaj görüntüleri yayınlamıştı. Tacizle suçlanan Erbil ve Ronay arasındaki gerilim sürerken konuya Erbil'in kızı Yasmin Erbil de dahil oldu.

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