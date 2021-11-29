Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşalamıştı... Ece Ronay soluğu yeniden mahkemede aldı!

64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren ve mesajları ifşalayan Ronay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek sosyal medyada ve TV'de yayınlanan videolarını sarhoşken yayınladığını belirtip bu görüntülerin kaldırılmasını talep etti.