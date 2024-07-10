Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kimmiş! 1.5 yıl evli kalmışlar! Meğer Kaya Çilingiroğlu'ndan önce...

Hülya Avşar, magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri. Her zaman gündemde olan Avşar, son olarak yapmış olduğu röportajlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ancak, Avşar'ın özel hayatındaki bir sırrı, çoğu kişinin bilmediği bir gerçek! Peki, Hülya Avşar'ın ilk eşi kimdi? Evet, doğru duydunuz! Hülya Avşar'ın 1 buçuk yıl evli kaldığı kişi onun tacının elinden alınmasına neden olmuş. İşte detaylar...