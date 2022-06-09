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Haberler Magazin Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun evine haciz geldi! Banka borcunu ödemeyince 2 saati haczedildi

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun evine haciz geldi! Banka borcunu ödemeyince 2 saati haczedildi

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! Banka borcunu ödemeyince 2 saati haczedildi. Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun evine haciz geldi. Güvenliğin yardımıyla haciz işlemi uygulayan memurlar Çilingiroğlu'na ait 2 saati haczedildi. Peki Kaya Çilingiroğlu'nun banka borcu ne kadar? İşte detaylar...

09.06.2022 16:07 - Son Güncelleme: 09.06.2022 16:14
Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun evine haciz geldi! Banka borcunu ödemeyince 2 saati haczedildi

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun evine haciz geldi! Banka borcunu ödemeyince 2 saati haczedildi.

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Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun evine haciz geldi! Banka borcunu ödemeyince 2 saati haczedildi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hakkında haciz kararı çıkarılan Çilingiroğlu'nun evine haciz memurları gitti ancak evde olmadığını belirtti. Bunun üzerine Çilingiroğlu'na kapıyı çilingirle açıp içeri girebilecekleri iletildi. Ünlü ismin güvenlikte anahtar olduğunu söylemesi üzerine eve girilerek işlem yapıldı.

Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun evine haciz geldi! Banka borcunu ödemeyince 2 saati haczedildi

Güvenliğin yardımıyla haciz işlemi uygulayan memurlar Çilingiroğlu'na ait 180 bin TL değerindeki iki dünyaca ünlü markaya ait olan saati haczetti.

Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun evine haciz geldi! Banka borcunu ödemeyince 2 saati haczedildi

Yaşananların ardından Kaya Çilingiroğlu kısa sürede gündem oldu. Eski eşleri merak konusu olan Kaya başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun evine haciz geldi! Banka borcunu ödemeyince 2 saati haczedildi

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